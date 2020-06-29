Terörden arınan topraklarda bereket fışkırıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 1984'te terör saldırılarına başlayan ve köyleri yakıp toplu katliamlar yaparak bölge halkına zulüm eden terör örgütü PKK'nın eylemleri nedeniyle bölge halkı doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı. Büyükşehirlere ve bölgedeki il merkezleri ile ilçelere yerleşen bölge halkı, son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede gerçekleştirdiği etkili operasyonlarla terörden temizlenen topraklarına geri dönüş yapmaya devam ediyor. Kuzey Irak'taki Metina kampının hemen karşısında yer alan Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Koçyiğit köyü de bu sayede yeniden canlanan yerleşim yerlerinden biri oldu.

28 YILLIK HASRET

Irak sınırının sıfır noktasındaki Koçyiğit köyünün bölgede gerçekleştirdiği operasyonlarla terörden temizlenmesinin ardından köylüler 28 yıl sonra geri döndü ve topraklarını ekip biçmeye başladı. Yıllarca güvenlik gerekçesiyle ekilemeyen o topraklardan sağlanan huzur ortamıyla birlikte bereket fışkırıyor. 1992'de terörden dolayı boşaltılan Koçyiğit köyüne dönen vatandaşlar köyün sulak olması ve ikliminin her türlü sebze ve meyveyi yetiştirmeye uygun olması nedeniyle yeniden çiftçiliğe yöneldi.

'ÇOK ACILAR YAŞADIK'

Yıllar önce ayrıldığı köyüne geri dönen Salih Yaman, "28 yıl önce köyümüz terörden dolayı boşaltıldı. Bu nedenle Derecik merkeze yerleştik. Terörden dolayı çok acılar yaşadık. Birçok akrabamız maalesef şehit oldu. Mecburen çoluk çocuğumuzu yanımıza alarak Derecik merkeze yerleştik. Fakat Allah devletimizden razı olsun son zamanlarda yaptığı başarılı operasyonlardan dolayı köyümüzün güvenliği tekrardan sağlandı. Şimdi köyümüze gidip ekinlerimizi ekiyoruz. Ektiğimiz ekinler ile hem ailemize bakıyoruz hem de para kazanıyoruz. Terörden dolayı çok acılar yaşadık. 28 yıl köyümüze gelemedik. PKK bize sadece acı ve gözyaşı yaşattı" dedi.

TOPRAĞIMIZLA BULUŞTUK

Köylülerden Yusuf Yalçın ise, devletin destekleriyle beraber köyde tekrardan çiftçiliğe başladıklarını belirterek, "Bereketli olan topraklarımızı yeniden değerlendiriyoruz. Tarlalarımıza, domates, patlıcan, patates, salatalık, soğan, marul, biber, sarımsak, kavun, karpuz ve çilek gibi birçok ürün ekmeye başladık. O kadar bereketli ki topraklarımızdan çıkan ürünü, hem biz yiyoruz, hem de Derecik ve Şemdinli'deki marketlere pazarlıyoruz. Bu şekilde ailemizin gelirini de rahatlıkla sağlıyoruz. Bizi tekrar topraklarımızla buluşturan devletimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE HUZUR İNŞA EDİLDİ

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç de, "Devletimizin güçlü iradesi ve güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sayesinde bölgede huzur yeniden inşa edildi. Vatandaşlarımız yıllardır hiç gitmediği köyü ve tarlasına kavuştu. Şimdi yeniden ekip biçip geçimini sağlıyor. Özlem duyduğu eski yaşantısına kavuştu. Çiftçilik ve hayvancılık bölgede yeniden canlandı" diye konuştu.

Ahmet Kavak