1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fransa'daki seçimlerde Türkiye karşıtı aday hezimete uğradı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, geçen yılki NATO toplantısında 1915 olaylarıyla ilgili sözleri üzerine sert tepki gösterdiği Fransız parlamenter Sonia Krimi, aday olduğu şehirde oyların yüzde 8'ini alabildi
 29 Haziran 2020 09:18
Yazdır
Fransa'daki seçimlerde Türkiye karşıtı aday hezimete uğradı

Fransa'da yapılan yerel seçimlerde, Türkiye karşıtlığıyla bilinen ve 1915 olayları hakkındaki sözlerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sert tepki gösterdiği Fransız milletvekili Sonia Krimi büyük hezimete uğradı.

Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turu, birinci turdan 74 gün sonra düzenlendi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet İleri (LREM), büyük şehirlerde başarı elde edemedi. 2017'de parlamentoya seçilen ve Türkiye karşıtı çıkışlarıyla tanınan LREM milletvekili Sonia Krimi de hezimete uğrayan adaylardan oldu.

Antalya'da geçen yıl yapılan NATO Parlamenter Asamblesi çerçevesindeki bir toplantıda 1915 olayları hakkındaki sözleri nedeniyle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da sert tepki gösterdiği Fransız parlamenter, aday olduğu Cherbourg-en-Cotentin'de yenilgiye uğradı. Krimi, 2017 milletvekili seçimlerinde aldığı oyların neredeyse yarısını kaybederek, sadece yüzde 8 oy alabildi ve seçim yarışında üçüncü oldu.

- Çavuşoğlu, Fransız vekile sert tepki göstermişti

Krimi, geçen yılki toplantıda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "sözde Ermeni soykırımına yönelik eleştirilerinin" kendisini şoke ettiğini savunarak, "Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine Çavuşoğlu, "Hangi kıt bilgiyle tarih konusunda bu kadar net karar veriyorsunuz. Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır, o da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz." demişti.

Sonia Krimi'nin salonu terk etmesi üzerine Çavuşoğlu, "Gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz, biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz." diye konuşmuştu.

- Macron'un partisi hezimete uğradı

Fransa'da pazar günü yapılan yerel seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Macron'un partisi LREM ağır yenilgi aldı.

Seçimlere, Yeşiller başta olmak üzere sol partilerin oluşturduğu ittifakların zaferi damga vurdu. Yeşiller, Lyon, Strazburg, Marsilya ve Bordo gibi büyük şehirlerde galip geldi.

Başkent Paris'te de Sosyalist mevcut Belediye Başkanı Anne Hidalgo, oyların yaklaşık yüzde 50'sini alarak seçimi ilk sırada tamamladı.

LREM ise büyük şehirlerde başarısız oldu ve ana muhalefet partisi Cumhuriyetçiler ile ittifak yaptığı birçok şehirde sol parti ve ittifakların gerisinde kaldı.

İktidar partisi LREM'in tek başarı sağladığı şehir, Başbakan Edouard Philippe'in aday olduğu ve oyların yüzde 58'ini aldığı Le Havre oldu.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik ise ikinci turda sadece Perpignan'da galip gelebildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çin'li şirket: İnsan üzerinde denenen korona aşısı başarılı çıktı
29 Haziran 2020 09:33		 Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e pahalıya patladı
28 Haziran 2020 16:22
El dezenfektanı uyarısı: ABD'de 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu
28 Haziran 2020 10:06		 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
27 Haziran 2020 18:31
ABD'de korkunç rekor! Bir günde 48 bin yeni vaka
27 Haziran 2020 17:53		 Dünyada Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 910 bini geçti
27 Haziran 2020 10:28
Koronavirüs hastalar üzerinde beyin hasarına yol açabilir
27 Haziran 2020 09:32		 İkinci dalgada en riskli ülke Almanya
27 Haziran 2020 07:24
DSÖ:Test, tedavi ve aşı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
26 Haziran 2020 22:18		 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
26 Haziran 2020 19:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:07 - Üvey babasını öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı11:05 - Baka Varank: Milli trenin fabrika testleri bugün başlıyor11:00 - 2019'da müdür yardımcısı olan öğretmen 2020'de müdür olabilir mi?10:50 - Kıdem vermemek için girdi-çıktı oyunu bitecek10:43 - 28 yaşında koronavirüse yakalandı: Nasılsa genciz ayakta atlatırız demeyin!10:39 - Gram altın yeniden 390 seviyelerine geldi
10:32 - Sığınmacıları taşıyan bot battı, 35 kişiyi sahil güvenlik kurtardı10:30 - 'Fikret Zikret Hoca'nın 10 yıl hapsi istendi10:23 - Ayasofya için duruşma günü yaklaşıyor10:20 - Ekonomik güven endeksi arttı10:17 - İBB'nin satın aldığı tablo orjinal olmayabilir10:15 - Açığa alınanların, 1/3 lük maaş kesintilerine faiz ödenir mi?
10:07 - Abdullah Gül: Türkiye geriye gidiyor, kaygılıyım10:05 - Borsa, güne yatay başladı09:56 - AFAD vatandaşların güvenli şekilde yüzmeleri için rehber hazırladı09:49 - Motorin ve benzine indirim geliyor09:48 - Güne başlarken döviz fiyatları09:33 - Çin'li şirket: İnsan üzerinde denenen korona aşısı başarılı çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Motorin ve benzine indirim geliyor
Bankalardan kredi yapılandırması isteyin!
Yolda bulunan sınav kağıtlarıyla ilgili Emniyet'ten açıklama
Naklen atamalarda güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olacak mı?
İkinci el araçlar bu kurnazlıklarla daha pahalıya satılıyor
FETÖ'nün 'sıfır saniye arama' yönteminin şifresi çözüldü
Kahvehane önündeki namaz için Diyanet İşleri Başkanı devrede
İBB'nin satın aldığı tablo orjinal olmayabilir
Avukatlar iş, onlar koltuk derdinde
Belediye yasası için uzlaşma yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yorgunluk 2
29.06.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
minimum 7.3 lük deprem geliyor,şakası yok 1
nefes alamamak 3
josef de souza 1
oy moy yok 2
27.06.2020 fenerbahçe vs btc türk y.malatyaspor maçı 1
27.06.2020 trabzonspor vs ankaragücü maçı 1
mehmet ekici 1
din savunucularının insanları dinden soğutması 4
SON İLANLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı 31 Stajyer Sanatçı Alacak-İlan güncellendi
Nagoya Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Muskat Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Karayolları Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Karayolları Genel Müd. Engelli İşçi Alacak
MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sağlık Bakanlığı 2020 yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi 315 işçi alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam