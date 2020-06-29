Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat birliklerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
|29 Haziran 2020 09:21
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı: Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat birliklerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'nün 'sıfır saniye arama' yönteminin şifresi çözüldü
29 Haziran 2020 08:02
|Yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
28 Haziran 2020 20:22
|İçişleri Bakanlığı: 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
28 Haziran 2020 18:12
|Van'da iki işçiyi şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi
28 Haziran 2020 15:18
|MSB: Zap bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi
28 Haziran 2020 12:44
|Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı sanıkları cezasız kalmadı
28 Haziran 2020 11:12
|Örgütten kaçan turuncu kategorideki terörist yaşadıklarını anlattı
28 Haziran 2020 11:09
|FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 23 tutuklama
28 Haziran 2020 10:57
|18 günlük hain takibi... İHA gördü, SİHA vurdu
28 Haziran 2020 09:56
|'Ankesör ve büfe'den çıkan FETÖ
28 Haziran 2020 08:36