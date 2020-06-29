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Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat birliklerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
 29 Haziran 2020 09:21
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Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat birliklerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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