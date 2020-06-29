Motorin ve benzine indirim geliyor
NTV'den alınan bilgiye bu geceden itibaren motorinde 17 kuruş, benzinde 12 kuruşluk indirim gerçekleşecek
|29 Haziran 2020 09:49
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Bu geceden itibaren pompaya yansıyacak indirimler şu şekilde:
Sektörün yaptığı hesaplamaya göre bu geceden itibaren motorinde 17 kuruş, benzinde 12 kuruşluk indirim gerçekleşecekGüne başlarken döviz fiyatları Borsa, güne yatay başladı
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