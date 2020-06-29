Abdullah Gül: Türkiye geriye gidiyor, kaygılıyım
|29 Haziran 2020 10:07
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, güncel siyasete dair açıklamalarda bulundu. Gül'ün hedefinde, iktidar partisi var.
Karar gazetesinden Taha Akyol'a konuşan Abdullah Gül, ekonomideki göstergelerin geriye gidişi gösterdiğini ve bu durumun kaygı verici olduğunu söyledi.
"EKONOMİDEKİ GÖSTERGELER..."
Gül, "Türkiye uzun vadeli, analize ve uzmanlığa dayalı bir strateji noksanlığını hissediyor. Ekonomik göstergelerdeki ciddi bozulmalar, geriye gidişe işaret ediyor. Bu durum kaygı verici." şeklinde konuştu.
"PARLAMENTER SİSTEMDEN YANAYIM"
Cumhurbaşkanlığı sistemine dair görüşlerini de dile getiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Ben kuvvetler ayrılığına dayalı, her türlü vesayetten uzak, güçlü bir parlamenter sistemin Türkiye için daha doğru olduğunu savunurum. Çünkü, ülkemizde ideal demokratik hukuk devleti ancak böyle gerçekleşir. Bu da sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın temel zeminidir." ifadelerini kullandı.
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