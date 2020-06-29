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'Fikret Zikret Hoca'nın 10 yıl hapsi istendi

Kendisini 'Fikret Zikret Hoca Efendi' diye tanıtarak pandemi sürecini vatandaşı dolandırma fırsatına çeviren Fikret G'ye ağır ceza mahkemesinde dava açıldı
 29 Haziran 2020 10:30
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'Fikret Zikret Hoca'nın 10 yıl hapsi istendi

Sosyal medyada kendisini "Fikret Zikret Hocaefendi' diye tanıtan ve koronavirüs korkusuyla psikolojisi bozulanlardan 'özel dua ile tedavi' yalanıyla 200 TL alan Fikret G (61) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Kendisini araştırmacı, yazar, şair, radyo ve tv programcısı, adliye bilirkişisi gibi uydurma sıfatlar da koyan Fikret G. hakkında 'Dini İnanç ve Duygularının İstismarı Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

SMS'LE DUA YALANI!

Ayrılan çiftleri barıştırdığı, büyü bozduğu, kısmet açtığı, koronavirüs korkusuyla kendisine gelenlere nedeniyle psikolojisi bozulanları tedavi ettiğini ve bu hastalığa yakalanmamaları için dua ettiğini öne süren Fikret G., kendisine başvuranlar için SMS karşılığında dua ettiğini iddia ediyordu.

POLİS SUÇÜSTÜ YAPTI

Fikret G., 4 Nisan'da Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'nda görevli bir kadın polis memuru için randevu verdiği evinde, önceden seri numaraları alınmış paralarla birlikte suçüstü yakalanmıştı. Fikret G.ifadesinde şahısların kendi rızalarıyla evine geldiklerini söyleyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Osman Asiltürk
Sabah
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