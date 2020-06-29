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Sığınmacıları taşıyan bot battı, 35 kişiyi sahil güvenlik kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı. Bottaki kişilerden 35'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı.
 29 Haziran 2020 10:32
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.06'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerindeki 5,2 ve sabah meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremlerle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını bildirdi.

İlçede deprem nedeniyle yıkılan yapı bulunmadığını kaydeden Aksoy, "AFAD ekipleri bugün bölgede detaylı inceleme yapacak. Bazı binalardaki ufak çatlaklar var, bunların eski mi, yeni mi olduğu değerlendirecek." dedi.
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