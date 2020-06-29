1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın yeniden 390 seviyelerine geldi

Çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını 2.612 liradan satılıyor
 29 Haziran 2020 10:39
Yazdır

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 389,8 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 390,2 liradan tamamladı.

Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 389,8 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını da 2.612 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 1.770 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Güne başlarken döviz fiyatları Motorin ve benzine indirim geliyor
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, güne yatay başladı
29 Haziran 2020 10:05		 Güne başlarken döviz fiyatları
29 Haziran 2020 09:48
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
26 Haziran 2020 18:36		 Borsa günü yükselişle tamamladı
26 Haziran 2020 18:21
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
26 Haziran 2020 17:23		 Altın gramı 389 liraya yükseldi
26 Haziran 2020 17:14
Borsa, günü düşüşle tamamladı
25 Haziran 2020 18:25		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
25 Haziran 2020 17:55
Dövizde gün sonu fiyatları
25 Haziran 2020 17:26		 Altın fiyatları 'nakit tercihi' ile fren yaptı
25 Haziran 2020 11:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:07 - Kendisini taciz eden üvey babasını öldürdü, tutuklandı11:05 - Bakan Varank: Milli trenin fabrika testleri bugün başlıyor11:00 - 2019'da müdür yardımcısı olan öğretmen 2020'de müdür olabilir mi?10:50 - Kıdem vermemek için girdi-çıktı oyunu bitecek10:43 - 28 yaşında koronavirüse yakalandı: Nasılsa genciz ayakta atlatırız demeyin!10:39 - Gram altın yeniden 390 seviyelerine geldi
10:32 - Sığınmacıları taşıyan bot battı, 35 kişiyi sahil güvenlik kurtardı10:30 - 'Fikret Zikret Hoca'nın 10 yıl hapsi istendi10:23 - Ayasofya için duruşma günü yaklaşıyor10:20 - Ekonomik güven endeksi arttı10:17 - İBB'nin satın aldığı tablo orjinal olmayabilir10:15 - Açığa alınanların, 1/3 lük maaş kesintilerine faiz ödenir mi?
10:07 - Abdullah Gül: Türkiye geriye gidiyor, kaygılıyım10:05 - Borsa, güne yatay başladı09:56 - AFAD vatandaşların güvenli şekilde yüzmeleri için rehber hazırladı09:49 - Motorin ve benzine indirim geliyor09:48 - Güne başlarken döviz fiyatları09:33 - Çin'li şirket: İnsan üzerinde denenen korona aşısı başarılı çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Motorin ve benzine indirim geliyor
Bankalardan kredi yapılandırması isteyin!
Yolda bulunan sınav kağıtlarıyla ilgili Emniyet'ten açıklama
Naklen atamalarda güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olacak mı?
İkinci el araçlar bu kurnazlıklarla daha pahalıya satılıyor
FETÖ'nün 'sıfır saniye arama' yönteminin şifresi çözüldü
Kahvehane önündeki namaz için Diyanet İşleri Başkanı devrede
İBB'nin satın aldığı tablo orjinal olmayabilir
Çin'li şirket: İnsan üzerinde denenen korona aşısı başarılı çıktı
Avukatlar iş, onlar koltuk derdinde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
deprem anında yapılması gerekenler 1
mehmet ekici 1
körebe 1
corona virüs vaka sayısı 1
din savunucularının insanları dinden soğutması 4
İnsan kendisi söz konusu olduğunda kördür 2
maske 1
sürekli ateşinin ölçülmesi 2
oy moy yok 2
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 2
SON İLANLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı 31 Stajyer Sanatçı Alacak-İlan güncellendi
Nagoya Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Muskat Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Karayolları Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Karayolları Genel Müd. Engelli İşçi Alacak
MEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sağlık Bakanlığı 2020 yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi 315 işçi alacak
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam