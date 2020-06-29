Gram altın yeniden 390 seviyelerine geldi

KAMU GÖREVLİSİNİN ÖZEL HAYATININ HABER YAPILMASI TAZMİNAT DAVASINA KONU EDİLEBİLİR Mİ? Yargıtay 4. Hukuk Dairesi bu konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir kararda, Emekli Tümamiral olan davacı ile dava dışı eş arasındaki iddialara ilişkin yapılan haber sebebiyle istenilen manevi tazminat talebini reddetmiştir.