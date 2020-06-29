FETÖ askeri öğrencilere 'tedbir kuralları' için bir ay kamp yaptırmış

- İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olan astsubay İ.A'yı sınavlara hazırlayan S.S, ifadesinde örgüt üyelerine askeri okullarda ve askeri meslek hayatlarında uygulayacakları tedbir kurallarının bir aylık kamp boyunca öğretildiğini belirtti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları"yla görüştükleri öne sürülen 150 astsubaydan 81'i tutuklandı, 56'sı itirafçı oldu, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kalan İ.A'yı örgüt evinde sınavlara hazırlayan ve spor antrenmanları yaptıran S.S, ifadesinde öğrencileri spor dersleri üzerine yoğunlaştırarak barfiks ve şınav çekme, mekik ve koşu gibi sporları yaptırdığını, İ.A. ve M.M.A'nın sınavlarında başarılı olduklarını anlattı.

- "Askeri okullara giriş öncesinde burun ameliyatı"

İ.A'nın astsubay meslek yuksekokulu, M.M.A'nın ise Kara Harp Okulunun mulakatlarına girmeye hak kazandığını belirten S.S, ifadesinde şunları kaydetti:

"Ögrenciler icin evde mulakat egitimleri basladı. Mulakat icin eve orgut tarafından gorevlendirilen sahıslar geliyordu. Bu sahıslara orgut icinde 'asistan' ya da 'doktor' olarak hitap edilir. Ben sadece evde simülator mulakat ortamı hazırlamak icin masa sandalye duzenini ayarlıyor, evi derleyip topluyordum. İ.A. ve M.M.A. isimli ogrencilerin burunlarında sorun olması ve askeri okullara giris esnasında yapılacak saglık kontrollerinde sıkıntı olabileceginden dolayı her ikisini de burunlarından İzmir'deki bir hastanede ameliyat ettirmistim.

Ögrencilerin velileri yanlarında olmadıgı icin ikisinin de velilerinin yerlerine ben imza atarak ameliyat olmalarını saglamıstım."

- "Askeri öğrencilere 'tedbir kuralları' için bir aylık kamp"

Mülakata hak kazanan İ.A. ve M.M.A'nın sorumluları tarafından Ankara'ya çağrıldıklarını ve yeni bir telefon hattı almalarının istendiğini belirten S.S, "Askeri okullara girişe hak kazanılınca irtibata gecilen 'asistan ve doktor' diye orgut icinde tabir edilen hususi meselelerde ehil olmus orgut mensupları tekrardan eve gelmeye basladı. Askeri okulu kazanan ogrencileri de eve cagırdık. Ogrencilere asistanlar, doktor ve ev sorumlusu K.K. tarafından askeri okullarda ve askeri meslek hayatlarında uygulayacakları tedbir kuralları bir aylık kamp boyunca ogretilmeye baslandı." ifadelerini kullandı.

S.S, kampta tedbir kuralları ve uygulanacak hususlar haricinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okunması, videolarının izletilmesi ve ses kayıtlarının dinletilmesi gibi örgütsel faaliyetlerin yapıldığını anlattı.

- "Saf mısın kod adını söylemelisin"

Tanımak için birine adı veya kod adı dahi sorulduğunda tersleme ve azarlanmayla karşılaşıldığını belirten S,S, ifadesinde "Hatta bir gun aramızda gecen bir konusmada asistanlardan birisi bana adımı sordu. İsmimi söyleyince yanımda bulunanlar bana guldu. Asistan 'Kardesim bak yanlıs yapıyorsun, saf mısın sen, kod adın neyse onu soylemelisin.' diye bana cıkısmıstı." beyanında bulundu.