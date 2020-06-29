FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik 4 ilde operasyon başlatıldı
|29 Haziran 2020 11:35
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Bursa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgüt mensupları arasında kaybolan irtibat, ilişki, birlik ve beraberliği yeniden sağlamaya, örgüt tabanını tekrar toplamaya çalıştıkları iddia edilen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.
Şüphelilerin, tabelası bulunmayan illegal dershaneler açarak, örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle kamu görevlerinden ihraç edilen ve FETÖ'nün kapatılan özel okullarında görev yapan öğretmenleri istihdam ettikleri belirlendi.
Ayrıca zanlıların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu görevlileri ve yargı mensuplarına gıyaben hakaret etmek suretiyle suç işledikleri, örgüt üyeliğinden aranan şüphelilere para ve gıda yardımında bulundukları da tespit edildi.
Gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin yakalanması amacıyla Bursa, Konya, Giresun ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda daha önce FETÖ'ye ait okul ve dershanelerde çalışan 15 öğretmen ile kamu görevinden ihraç edilmiş bir ebe gözaltına alındı.
Ekipler, diğer 10 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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