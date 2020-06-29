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Albayrak: Gelecek yıl, performansı çok daha ileri taşıyacağız

Bakan Albayrak: 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah
 29 Haziran 2020 11:37
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Albayrak: Gelecek yıl, performansı çok daha ileri taşıyacağız
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerindeki artışı değerlendirdi.

Bakan Albayrak, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisanda 51,3 olan ekonomik güven endeksi mayısta 61,7'ye, haziranda ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp, gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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