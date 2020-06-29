Asker adayının testi pozitif çıktı, 68 kişi karantinaya alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 53 ev karantinaya alındı
|29 Haziran 2020 13:31
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 53 ev karantinaya alındı.
İlçede vatani görevini yapmak için askerlik şubesine başvuran 22 yaşındaki B.C.B'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
B.C.B. İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, filyasyon çalışması başlatıldı.
Çalışma sonucunda vakanın temaslı olduğu belirlenen ailesi ve ailesinin temaslı olduğu 53 evdeki 68 kişi için karantina kararı alındı.
İslahiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilen evlere, jandarma tarafından güvenlik şeridi çekilerek ikametlerin karantinaya alındığı uyarısı asıldı.
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