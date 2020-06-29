Teknisyen yardımcısı virüsten hayatını kaybetti
Şırnak Cizre Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan Hüseyin Encü, Koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
|29 Haziran 2020 12:39
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Şırnak Cizre Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan Hüseyin Encü, Koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.
28 Haziran'da Covid-19'dan dolayı Şırnak Devlet Hastanesi'ne nakledilen Hüseyin Encü, Covid-19 tetiklemesinden dolayı kalp krizi geçirdi.
Kalp krizi geçiren Encü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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