Çin'den korkutan haber: 400 bin kişi yeniden karantinada
Koronavirüsün ortaya çıkıp dünyaya yayıldığı ülkede ikinci dalga patladı, karantina bölgesinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
|29 Haziran 2020 12:54
|Yazdır
Çin, başkent Pekin'in komşusu olan Hebei bölgesinde koronavirüs vakalarının hızla artışa geçmesi üzerine 400 bin kişinin yaşadığı bölgeye giriş çıkışları yasakladı.
Hebei'de bulunan Anşin kasabasında, sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden yürürlüğe girmiş durumda. Her haneden sadece bir kişi, günde bir kez evden dışarı çıkabiliyor.
Yerel idareden yapılan çağrılarda halktan kurallara uymaları ve koronavirüse karşı verilen mücadeleyi desteklemeleri isteniyor.
Kaynak: BBC Türkçe
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 250 bini geçti
29 Haziran 2020 11:12
|Çin'li şirket: İnsan üzerinde denenen korona aşısı başarılı çıktı
29 Haziran 2020 09:33
|Fransa'daki seçimlerde Türkiye karşıtı aday hezimete uğradı
29 Haziran 2020 09:18
|Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e pahalıya patladı
28 Haziran 2020 16:22
|El dezenfektanı uyarısı: ABD'de 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu
28 Haziran 2020 10:06
|50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
27 Haziran 2020 18:31
|ABD'de korkunç rekor! Bir günde 48 bin yeni vaka
27 Haziran 2020 17:53
|Dünyada Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 910 bini geçti
27 Haziran 2020 10:28
|Koronavirüs hastalar üzerinde beyin hasarına yol açabilir
27 Haziran 2020 09:32
|İkinci dalgada en riskli ülke Almanya
27 Haziran 2020 07:24