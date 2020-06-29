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Çin'den korkutan haber: 400 bin kişi yeniden karantinada

Koronavirüsün ortaya çıkıp dünyaya yayıldığı ülkede ikinci dalga patladı, karantina bölgesinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
 29 Haziran 2020 12:54
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Çin'den korkutan haber: 400 bin kişi yeniden karantinada

Çin, başkent Pekin'in komşusu olan Hebei bölgesinde koronavirüs vakalarının hızla artışa geçmesi üzerine 400 bin kişinin yaşadığı bölgeye giriş çıkışları yasakladı.

Hebei'de bulunan Anşin kasabasında, sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden yürürlüğe girmiş durumda. Her haneden sadece bir kişi, günde bir kez evden dışarı çıkabiliyor.

Yerel idareden yapılan çağrılarda halktan kurallara uymaları ve koronavirüse karşı verilen mücadeleyi desteklemeleri isteniyor.

Kaynak: BBC Türkçe
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