Kimlik Paylaşımı Sistemi hizmeti başladı
|29 Haziran 2020 13:25
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İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) katılma payı usul ve esasları hakkında açıklama yapıldı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tutulan kişiye ait nüfus ve yerleşim yeri bilgileri anlık, güncel ve güvenli bir şekilde, 7 gün 24 saat esasıyla 2 bin 8 kamu kurum ve kuruluşuna ulaştırılacak. Konu ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklamasında, "Bugün itibariyle 2 bin 8 kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişiliklerin online erişmesine imkan sağlayan Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) hizmetinden; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer almayan kurumlar, katılma payı karşılığında (ücretli) faydalanmaktadır. 5490 sayılı Kanunda 19.10.2017 tarihinde yapılan değişiklik ile birlikte; KPS katılma payı, sunulan servisin niteliği dikkate alınarak 3 kuruş olarak belirlenmiş, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacağı düzenlenmiştir. Bu kapsamda; 27.06.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Katılma Payının ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen; 'Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ' ile Kanun hükümlerinin uyumu sağlamakla birlikte; afet ve acil durumlar, eğitim, sağlık, seçim, altyapı gibi kamu hizmetleri ile yatırım planlamalarında kullanılabilecek; belirli yerde (il, ilçe, mahalle, köy, vb) yaşayan insanlar ile binaların (kat, daire sayısı, kullanım amacı gibi) bilgilerinin etkin olarak kullanılabilmesine olanak sağlayacak metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi sonucunda oluşan mekansal adres verisinin de mevzuat kapsamındaki kurumlarla paylaşılabilmesi sağlanmıştır" denildi.
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