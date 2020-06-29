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Belediye Başkanı: İş Müge Anlı'ya gitmeden meseleyi çözdük

Bursa'nın İnegöl ilçesinin iki farklı tarafında bulunan nüfus tabelalarının birbirinden farklı olması dikkat çekiyor.
 29 Haziran 2020 13:43
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Belediye Başkanı: İş Müge Anlı'ya gitmeden meseleyi çözdük

Hatanın fark edilmesi üzerine düzeltme yapıldı ancak nüfus sayısı resmi rakamlara göre yine yanlış oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan belediye başkanı ise, ''İş Müge Anlı'ya gitmeden meseleyi çözdük" ifadesini kullandı. Bursa'nın İnegöl ilçesindeki nüfus tabelaları görenlerin kafasını karıştırıyor.

Yapılan son nüfus sayımıyla birlikte resmi olarak 273 bin 933 kişinin yaşadığı Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayıt dışı 300 binden fazla kişinin olduğu iddia ediliyor. İlçenin farklı iki noktasına Karayolları ekipleri tarafından konulan nüfus tabelaları birbirinden farklı sayıları içeriyor.

Bir tabelada rakam 270 bin olarak görülüyor. Yani resmi rakamlara göre burada 3 bin 933 kişi eksik görülüyor. Diğer tabelada ise sayı 274 bin.

TÜİK verilerine göre İnegöl'ün 2019 yılı resmi nüfus rakamları 273 bin 933.

BELEDİYE BAŞKANINDAN YANIT

Başkan Alper Taban yaptığı paylaşımda, "İş Müge Anlı'ya gitmeden meseleyi çözdük" ifadesini kullandı. Ancak resmi rakamlara göre ilçenin nüfusu 273 bin 933. Yani bu kez de 67 kişi fazla gözüküyor. Şimdi İnegöl'de 67 tartışması yaşanmaya başladı.

Bu ilçede 4 bin kişinin nerede olduğu merak ediliyor
İhlas Haber Ajansı
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