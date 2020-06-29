Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
AK Parti Bismil İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteylli saldırı
Diyarbakır'ın Bismil AK Parti İlçe Başkanlığı binasına, 2 kişi tarafından gece molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Binada hasar oluşurken, 2 şüpheli, gözaltına alındı.
|29 Haziran 2020 14:01
|Yazdır
Olay, gece saatlerinde, Bismil ilçe merkezinde meydana geldi. Ziraat Caddesi'nde bulunan AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yönelik 2 kişi, molotofkokteyli ile saldırı düzenledi. Parti binasında saldırı nedeniyle hasar oluşken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, sivil siyasete saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MSB'den 'sınırlarda kaçakçılık' açıklaması
29 Haziran 2020 15:14
|Kendisini taciz eden üvey babasını öldürdü, tutuklandı
29 Haziran 2020 11:07
|'Fikret Zikret Hoca'nın 10 yıl hapsi istendi
29 Haziran 2020 10:30
|2 doktorun tutuklu olduğu 'kürtaj davasında' adli tıp raporu
29 Haziran 2020 08:25
|Denize giren Gana uyruklu üniversite öğrencisi boğuldu
28 Haziran 2020 22:57
|Kaybolan 14 yaşındaki çoban, 20 saat sonra bulundu
28 Haziran 2020 21:25
|7 yaşındaki kayıp İkranur'dan haber alınamıyor
28 Haziran 2020 20:36
|16 yaşındaki Yusuf, sulama kanalında boğuldu
28 Haziran 2020 16:32
|Erzurum'da kamyonet şarampole uçtu: 17 yaralı
28 Haziran 2020 16:10
|Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 41 yaralı
28 Haziran 2020 16:04