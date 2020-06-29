Adıyaman'da bir mezra karantinaya alındı
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir mezra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|29 Haziran 2020 14:30
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir mezra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gerger İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler uygulanmaya başlandı.
Kurul tarafından, 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, ilçeye bağlı Güzelsu köyünün Şamani mezrası için karantina kararı alındı.
Gerger Kaymakamı Resul Özdemir, yaptığı açıklamada, 14 gün karantinada kalacak mezraya giriş ve çıkışların durdurulduğunu ifade etti.
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