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İşçi yoğunluğu maske yasağı getirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 29 Haziran Pazartesi günü itibariyle maske takmak zorunlu hale getirildi. Kararın, dünyaca ünlü Sultaniye üzüm ve kiraz işleme sezonunun başlaması nedeniyle Alaşehir'de yaşanacak işçi yoğunluğu göz önüne alınarak verildiği bildirildi.
 29 Haziran 2020 14:48
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İşçi yoğunluğu maske yasağı getirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 29 Haziran Pazartesi günü itibariyle maske takmak zorunlu hale getirildi. Kararın, dünyaca ünlü Sultaniye üzüm ve kiraz işleme sezonunun başlaması nedeniyle Alaşehir'de yaşanacak işçi yoğunluğu göz önüne alınarak verildiği bildirildi.

Alaşehir Kaymakamlığı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra ilçe genelinde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlar da dahil olmak üzere, ağız ve burnu kapatacak şekilde, usulüne uygun zorunlu olarak maske takmasına karar verildi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Alaşehir dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümün başkenti durumundadır. Ayrıca yine en önemli ihracat ürünlerimizden birisi olan kiraz sezonu nedeniyle, nüfusunda gözle görülür bir hareketlilik olmakta ve ilçemize giriş çıkışlar artmaktadır. Bu hareketlilikler dikkate alınarak, dünya çapında salgın olan ve ülkemizi de olumsuz yönde etkileyen, korona virüs salgınına karşı önlemler alınması yönünde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. 29 Haziran Pazartesi gününden itibaren, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Maske takma kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacaktır. Tedbirlere ilişkin kararların, uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacaktır. Ayrıca , konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi." dedi.
İhlas Haber Ajansı
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