1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsten ölüm oranının en yüksek olduğu meslekler

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle can kayıplarının en yoğun olarak yaşandığı meslekleri paylaştı. Sosyal temasın sağlanamadığı mesleklerde ölüm oranlarının çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
 29 Haziran 2020 14:53
Yazdır
Koronavirüsten ölüm oranının en yüksek olduğu meslekler

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere ve Galler'de 9 Mart ile 25 Mayıs arasında yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden 20-64 yaş arası 4 bin 700 kişinin çalıştığı meslekleri değerlendirdi.

EN ÇOK ÖLÜM GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARASINDA

Yapılan analizlerde, ülkede güvenlik görevlililerin pandemiye karşı en savunmasız meslek grubunde yer aldığı çıktı. Buna göre üç ay içinde, İngiltere'de ölen her 100 bin erkekten 74'ü güvenlik görevlisiydi, onları her 100 bin erkek başına başına 73 ölümün gerçekleştiği fabrika işçileri izledi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜZDE 82,4'Ü AMBULANS PERSONELİ

Öte yandan, Covid-19 hastalarıyla temas halinde olan sağlık çalışanları arasında ölüm oranının güvenlilik görevlileri ve fabrika işçilerine göre iki kat daha düşük olduğu görüldü. Ölen her 100 bin erkekten 30'unun sağlık çalışanı olduğu ve bu grupta ölenlerin yüzde 82,4'ünün ambulans görevlisi olduğu belirtildi.

KADINLARDA EN ÇOK KUAFÖRLER ETKİLENDİ

Bununla birlikte veriler, erkeklerde corona virüs nedeniyle ölüm oranın kadınlara göre daha yüksek olduğunu gösterdi. Kadınlar arasında en riskli meslekler ise kuaförlük ve yerel yöneticik olarak öne çıkıyor. Buna göre, İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölen her yüz bin kadından 31'i kuaförken, 23,4'ü ise yerel yöneticiydi.

İstatistikçiler, fabrika işçileri ve güvenlik görevlileri arasındak, ölüm oranlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, fabrika işçilerinin pandemi sürecinde ulusu ayakta tutmak için salgının en hızlı olduğu esnada diğerleriyle iletişim kurduğunu belirtildi. Güvenlik görevlilerinin ise, marketlerde sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla her gün yüzlerce potansiyel Covid-19 hastasıyla temas kurduğu aktarıldı.

ERKEKLERDE COVİD-19'UN EN ÇOK ÖLDÜRDÜĞÜ MESLEKLER

1. Güvenlik görevlilieri - yüz binde 74

2. Fabrika işçileri - yüz binde 73,3

3. Garsonlar - yüz binde 69,6

4. Taksi şoförleri - yüz binde 65,3

5. Şefler - yüz binde 56,8

6. Bakıcılar - yüz binde 50,1

7. Otobüs ve servis şoförleri - yüz binde 44,2

8. Temizlikçiler - yüz binde 38,3

9. Satış asistanları - yüz binde 34,2

10. Sağlık Çalışanları - yüz binde 30,4

KADINLARDA COVİD-19'UN EN ÇOK ÖLDÜRDÜĞÜ MESLEKLER

1. Kuaför ve berberler - yüz binde 31,0
2. Hükümet yöneticileri - yüz binde 23,4
3. Bakıcılar - yüz binde19,1
4. Satış asistanları - yüz binde 15,3
5. Hemşireler - yüz binde 15,3
6. Otel ve konaklama hizmeti çalışanları - yüz binde 14,8
7. Rehabilitasyon çalışanları - yüz binde 11,8
8. Çocuk bakımı ile ilgli hizmetler - yüz binde 6,8
9. Sekreterler - yüz binde 6,2
10. Öğretmenler - yüz binde 6
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İran, Trump dahil 36 kişi hakkında soruşturma başlattı
29 Haziran 2020 14:57		 Çin'de klinik testleri süren aşı orduda kullanılmaya başlandı
29 Haziran 2020 14:08
Çin'den korkutan haber: 400 bin kişi yeniden karantinada
29 Haziran 2020 12:54		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 250 bini geçti
29 Haziran 2020 11:12
Çin'li şirket: İnsan üzerinde denenen korona aşısı başarılı çıktı
29 Haziran 2020 09:33		 Fransa'daki seçimlerde Türkiye karşıtı aday hezimete uğradı
29 Haziran 2020 09:18
Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e pahalıya patladı
28 Haziran 2020 16:22		 El dezenfektanı uyarısı: ABD'de 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu
28 Haziran 2020 10:06
50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
27 Haziran 2020 18:31		 ABD'de korkunç rekor! Bir günde 48 bin yeni vaka
27 Haziran 2020 17:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:44 - Olaylı yıkımda jandarma ile zabıta karşı karşıya geldi15:40 - Tüm Sınavlar için anlayarak hızlı okuma teknikleri15:31 - Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun bilançosunu açıkladı15:30 - Cem Küçük'ten Selvi'ye: 5 kez kabine değişecek yazdın ama değişmedi15:27 - Kargo İHA'lar 2021'de seri üretilecek15:25 - Kabine toplandı... Yeni önlemler alınabilir
15:22 - MHP'li Büyükataman'dan Cumhur İttifakı açıklaması15:14 - MSB'den 'sınırlarda kaçakçılık' açıklaması15:09 - Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelim15:06 - Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası15:02 - Virüsten kurtulan 28 yaşındaki hekimden önemli uyarı14:59 - Kırkpınar için Bilim Kurulu'ndan görüş alınacak
14:57 - İran, Trump dahil 36 kişi hakkında soruşturma başlattı14:53 - Koronavirüsten ölüm oranının en yüksek olduğu meslekler14:48 - İşçi yoğunluğu maske yasağı getirdi14:39 - İstanbul Havalimanı otoparkı Temmuzda yüzde 50 indirimli olacak14:36 - Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren mesai kararı14:30 - Adıyaman'da bir mezra karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Motorin ve benzine indirim geliyor
Yolda bulunan sınav kağıtlarıyla ilgili Emniyet'ten açıklama
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, bağırsağından şişe çıktı!
Bankalardan kredi yapılandırması isteyin!
Virüsten kurtulan 28 yaşındaki hekimden önemli uyarı
Kabine toplandı... Yeni önlemler alınabilir
İkinci el araçlar bu kurnazlıklarla daha pahalıya satılıyor
Naklen atamalarda güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olacak mı?
Birleştirilen bakanlıklardan verim alınamadı, yeniden ayrılacaklar
FETÖ'nün 'sıfır saniye arama' yönteminin şifresi çözüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sucuklu yumurta 6
İnsan kendisi söz konusu olduğunda kördür 1
mücevher 1
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 2
27.06.2020 fenerbahçe vs btc türk y.malatyaspor maçı 1
kemal sunal 1
josef de souza 1
yorgunluk 2
maske takmak 1
maske 1
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi 215 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 31 Stajyer Sanatçı Alacak-İlan güncellendi
Nagoya Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Muskat Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Karayolları Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Karayolları Genel Müd. Engelli İşçi Alacak
MEB Sözleşmeli 6 Bilişim Personeli Alacak
Sağlık Bakanlığı 2020 yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi 315 işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam