Koronavirüsten ölüm oranının en yüksek olduğu meslekler

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere ve Galler'de 9 Mart ile 25 Mayıs arasında yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden 20-64 yaş arası 4 bin 700 kişinin çalıştığı meslekleri değerlendirdi.

EN ÇOK ÖLÜM GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARASINDA

Yapılan analizlerde, ülkede güvenlik görevlililerin pandemiye karşı en savunmasız meslek grubunde yer aldığı çıktı. Buna göre üç ay içinde, İngiltere'de ölen her 100 bin erkekten 74'ü güvenlik görevlisiydi, onları her 100 bin erkek başına başına 73 ölümün gerçekleştiği fabrika işçileri izledi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜZDE 82,4'Ü AMBULANS PERSONELİ

Öte yandan, Covid-19 hastalarıyla temas halinde olan sağlık çalışanları arasında ölüm oranının güvenlilik görevlileri ve fabrika işçilerine göre iki kat daha düşük olduğu görüldü. Ölen her 100 bin erkekten 30'unun sağlık çalışanı olduğu ve bu grupta ölenlerin yüzde 82,4'ünün ambulans görevlisi olduğu belirtildi.

KADINLARDA EN ÇOK KUAFÖRLER ETKİLENDİ

Bununla birlikte veriler, erkeklerde corona virüs nedeniyle ölüm oranın kadınlara göre daha yüksek olduğunu gösterdi. Kadınlar arasında en riskli meslekler ise kuaförlük ve yerel yöneticik olarak öne çıkıyor. Buna göre, İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölen her yüz bin kadından 31'i kuaförken, 23,4'ü ise yerel yöneticiydi.

İstatistikçiler, fabrika işçileri ve güvenlik görevlileri arasındak, ölüm oranlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, fabrika işçilerinin pandemi sürecinde ulusu ayakta tutmak için salgının en hızlı olduğu esnada diğerleriyle iletişim kurduğunu belirtildi. Güvenlik görevlilerinin ise, marketlerde sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla her gün yüzlerce potansiyel Covid-19 hastasıyla temas kurduğu aktarıldı.

ERKEKLERDE COVİD-19'UN EN ÇOK ÖLDÜRDÜĞÜ MESLEKLER

1. Güvenlik görevlilieri - yüz binde 74

2. Fabrika işçileri - yüz binde 73,3

3. Garsonlar - yüz binde 69,6

4. Taksi şoförleri - yüz binde 65,3

5. Şefler - yüz binde 56,8

6. Bakıcılar - yüz binde 50,1

7. Otobüs ve servis şoförleri - yüz binde 44,2

8. Temizlikçiler - yüz binde 38,3

9. Satış asistanları - yüz binde 34,2

10. Sağlık Çalışanları - yüz binde 30,4

KADINLARDA COVİD-19'UN EN ÇOK ÖLDÜRDÜĞÜ MESLEKLER

1. Kuaför ve berberler - yüz binde 31,0

2. Hükümet yöneticileri - yüz binde 23,4

3. Bakıcılar - yüz binde19,1

4. Satış asistanları - yüz binde 15,3

5. Hemşireler - yüz binde 15,3

6. Otel ve konaklama hizmeti çalışanları - yüz binde 14,8

7. Rehabilitasyon çalışanları - yüz binde 11,8

8. Çocuk bakımı ile ilgli hizmetler - yüz binde 6,8

9. Sekreterler - yüz binde 6,2

10. Öğretmenler - yüz binde 6

