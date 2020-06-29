Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan tutuksuz sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
|29 Haziran 2020 15:06
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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan tutuksuz sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Onur K. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve "sohbet" toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Onur K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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