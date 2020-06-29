Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlere dikkat çekerek, "İşi sıkı tutmaya devam edelim" uyarısında bulundu.
|29 Haziran 2020 15:09
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim" ifadesini kullandı.
Koronavirüs tedbirlerinden bugün kaç netin var? İşi sıkı tutmaya devam edelim.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 29, 2020
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