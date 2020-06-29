MSB'den 'sınırlarda kaçakçılık' açıklaması
|29 Haziran 2020 15:14
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van, Hatay, Iğdır ve Hakkari sınırlarında kaçak sigara ve cep telefonu ile esrar ve muhtelif ilaç ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kaçakçılara göz açtırmayan Hudut Kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Son olarak Van, Hatay, Iğdır ve Hakkari sınır hatlarında, 87 adet cep telefonu, 10 bin 220 paket sigara, 988 gram kubar esrar ile piyasa değeri 236 bin 370 TL olan muhtelif ilaç ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.
Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız; Van, Hatay, Iğdır ve Hakkari sınır hatlarında 87 adet cep telefonu, 10.220 paket sigara, 988 g kubar esrar ve piyasa değeri 236.370 TL olan muhtelif ilaç ele geçirdi.https://t.co/XYzE78Lw42 pic.twitter.com/NFALD7RfuTT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 29, 2020
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