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MSB'den 'sınırlarda kaçakçılık' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı: Van, Hatay, Iğdır ve Hakkari sınır hatlarında 87 cep telefonu, 10 bin 220 paket sigara, 988 gram kubar esrar ile piyasa değeri 236 bin 370 TL olan muhtelif ilaç ele geçirildi
 29 Haziran 2020 15:14
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MSB'den 'sınırlarda kaçakçılık' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van, Hatay, Iğdır ve Hakkari sınırlarında kaçak sigara ve cep telefonu ile esrar ve muhtelif ilaç ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kaçakçılara göz açtırmayan Hudut Kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Son olarak Van, Hatay, Iğdır ve Hakkari sınır hatlarında, 87 adet cep telefonu, 10 bin 220 paket sigara, 988 gram kubar esrar ile piyasa değeri 236 bin 370 TL olan muhtelif ilaç ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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