1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kargo İHA'lar 2021'de seri üretilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dikey iniş kalkışlı Kargo insansız hava aracı (İHA) projesi kapsamında Türk Uzay ve Havacılık Sanayii (TUSAŞ) ile sözleşme imzaladıklarını ve operasyon bölgesindeki kullanımlardan sonra özellikleri geliştirilecek Kargo İHA'nın sisteminin 2021 yılı içinde seri üretime geçmesini hedeflediklerini söyledi.
 29 Haziran 2020 15:27
Yazdır
Kargo İHA'lar 2021'de seri üretilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dikey iniş kalkışlı Kargo insansız hava aracı (İHA) projesi kapsamında Türk Uzay ve Havacılık Sanayii (TUSAŞ) ile sözleşme imzaladıklarını ve operasyon bölgesindeki kullanımlardan sonra özellikleri geliştirilecek Kargo İHA'nın sisteminin 2021 yılı içinde seri üretime geçmesini hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, dikey iniş kalkışlı Kargo İHA projesi kapsamında TUSAŞ ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Operasyon bölgesindeki kullanımlardan sonra özellikleri geliştirilecek olan Kargo İHA sisteminin 2021 yılı içinde seri üretime geçmesini hedeflediklerini bildiren Demir, Kargo İHA'nın özellikle dağlık arazide iki nokta arasında, gerek kapalı kargo bölmesinde gerekse askıda yük taşıyarak Türk askerinin sahada ihtiyaç duyduğu lojistik desteği sağlayacağını belirtti.

Paylaşımında, Kargo İHA'ların özellikleri hakkında 1 Saat uçuş süresi ve 50 kilogram faydalı yük kapasitesi olduğunu kaydeden Demir, "Kargo #İHA projelerimizde 150 kg faydalı yük taşıyacak sistem üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ASELSAN'dan Kara Kuvvetlerine 'ejderha gözü'
27 Haziran 2020 19:55		 Yasa yürürlüğe girerse binlerce telefon her an kapanabilir
27 Haziran 2020 18:41
Savunma sanayisi geliştirdiği teknolojiyi paylaşacak
24 Haziran 2020 20:33		 İlklerin uçağı Hürkuş, sivil ve askeri ihtiyaçları karşılayacak
24 Haziran 2020 17:50
Bakan Varank açıkladı... SARB-83 ilklerle testi geçti
24 Haziran 2020 15:28		 WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
24 Haziran 2020 13:16
Siber saldırganlardan ödeme bilgilerini çalmaya yönelik yeni yöntem
24 Haziran 2020 11:53		 Türk Silahlı Kuvvetlerine yerli füzeli Kaplan teslimatı başladı
23 Haziran 2020 23:01
AppGallery ile keşfet, keşfettikçe kazan!
23 Haziran 2020 16:19		 Dünya'ya benzeyen gezegenlerde volkanik faaliyet yaygın olabilir
22 Haziran 2020 22:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:44 - Olaylı yıkımda jandarma ile zabıta karşı karşıya geldi15:40 - Tüm Sınavlar için anlayarak hızlı okuma teknikleri15:31 - Bakan Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun bilançosunu açıkladı15:30 - Cem Küçük'ten Selvi'ye: 5 kez kabine değişecek yazdın ama değişmedi15:27 - Kargo İHA'lar 2021'de seri üretilecek15:25 - Kabine toplandı... Yeni önlemler alınabilir
15:22 - MHP'li Büyükataman'dan Cumhur İttifakı açıklaması15:14 - MSB'den 'sınırlarda kaçakçılık' açıklaması15:09 - Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelim15:06 - Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası15:02 - Virüsten kurtulan 28 yaşındaki hekimden önemli uyarı14:59 - Kırkpınar için Bilim Kurulu'ndan görüş alınacak
14:57 - İran, Trump dahil 36 kişi hakkında soruşturma başlattı14:53 - Koronavirüsten ölüm oranının en yüksek olduğu meslekler14:48 - İşçi yoğunluğu maske yasağı getirdi14:39 - İstanbul Havalimanı otoparkı Temmuzda yüzde 50 indirimli olacak14:36 - Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren mesai kararı14:30 - Adıyaman'da bir mezra karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Motorin ve benzine indirim geliyor
Yolda bulunan sınav kağıtlarıyla ilgili Emniyet'ten açıklama
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, bağırsağından şişe çıktı!
Bankalardan kredi yapılandırması isteyin!
Virüsten kurtulan 28 yaşındaki hekimden önemli uyarı
Kabine toplandı... Yeni önlemler alınabilir
İkinci el araçlar bu kurnazlıklarla daha pahalıya satılıyor
Naklen atamalarda güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olacak mı?
Birleştirilen bakanlıklardan verim alınamadı, yeniden ayrılacaklar
FETÖ'nün 'sıfır saniye arama' yönteminin şifresi çözüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dokunmayın şabanıma 2
28.06.2020 muğla depremi 1
belirti 3
telefon alarmındaki erteleme özelliği 1
sürekli ateşinin ölçülmesi 2
yorgunluk 2
corona virüs vaka sayısı 1
ağlamayan bebeğe mama vermezler 1
burak özçivit 1
oy moy yok 2
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi 215 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 31 Stajyer Sanatçı Alacak-İlan güncellendi
Nagoya Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Muskat Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Karayolları Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Karayolları Genel Müd. Engelli İşçi Alacak
MEB Sözleşmeli 6 Bilişim Personeli Alacak
Sağlık Bakanlığı 2020 yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi 315 işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam