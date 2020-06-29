Kargo İHA'lar 2021'de seri üretilecek
|29 Haziran 2020 15:27
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dikey iniş kalkışlı Kargo insansız hava aracı (İHA) projesi kapsamında Türk Uzay ve Havacılık Sanayii (TUSAŞ) ile sözleşme imzaladıklarını ve operasyon bölgesindeki kullanımlardan sonra özellikleri geliştirilecek Kargo İHA'nın sisteminin 2021 yılı içinde seri üretime geçmesini hedeflediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, dikey iniş kalkışlı Kargo İHA projesi kapsamında TUSAŞ ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
Operasyon bölgesindeki kullanımlardan sonra özellikleri geliştirilecek olan Kargo İHA sisteminin 2021 yılı içinde seri üretime geçmesini hedeflediklerini bildiren Demir, Kargo İHA'nın özellikle dağlık arazide iki nokta arasında, gerek kapalı kargo bölmesinde gerekse askıda yük taşıyarak Türk askerinin sahada ihtiyaç duyduğu lojistik desteği sağlayacağını belirtti.
Paylaşımında, Kargo İHA'ların özellikleri hakkında 1 Saat uçuş süresi ve 50 kilogram faydalı yük kapasitesi olduğunu kaydeden Demir, "Kargo #İHA projelerimizde 150 kg faydalı yük taşıyacak sistem üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
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