Cem Küçük'ten Selvi'ye: 5 kez kabine değişecek yazdın ama değişmedi

Küçük, Selvi'nin 26 Haziran'da "Kabinede önemli değişiklikler geliyor" başlıklı yazısından yola çıkarak, bu sene bu konuyu tam 5'inci kez kaleme aldığını söyledi.

Küçük, Selvi'nin kabine revizyonu olacağına dair yazdıklarını tarih tarih sunarken, bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini ve okuyucunun deyim yerindeyse aptal yerine koyulduğunu dile getirdi.

Küçük yazısında şu ifadeleri kullandı:

Son bir senede benim bulduğum böyle beş yazı yazdı Selvi. Belki arada kaçırdıklarım da vardır. Okuyucuyu aptal yerine koymak için marka değeri bitmiş Hürriyet'te herhalde yazar olmak gerekiyor. Yoksa bir senede bu kadar yazı yazılır mı? Bir kere kabine değişikliği olacağını yazdın. Baktın olmuyor yazmazsın. Yazıyorsan da dediğin çıksın...

Benim anlamadığım haber siteleri de böyle yazılara balıklama atlıyor. İnsan biraz sorgulamaz mı? Hafıza unutur ama bu kadar da değil.

Ha, kabine ne zaman değişir? Bunu kimse bilemez. Başkan Erdoğan'ın kafasında olur bu işler. Kabinenin değişeceğini bir kişi bilir: Özel kalemi Hasan Doğan. O da kararnameyi Resmi Gazete'de yayınlanması için götürürken yolda öğrenir.