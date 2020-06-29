Türk astrofotoğrafçının fotoğrafı, 'En İyi 25 Fotoğraf' arasında
|29 Haziran 2020 15:56
|Yazdır
Uluslararası seyahat fotoğraf bloğu 'Capture The Atlas' tarafından her yıl düzenlenen 'En iyi Samanyolu Fotoğrafları' yarışması sonuçlandı. Yarışmaya İtalya'dan Avustralya'ya dünyanın farklı yerlerinde çekilmiş yüzlerce fotoğraf katıldı. Bu fotoğraflar arasından seçilen 'En İyi 25 Samanyolu Fotoğrafı' arasında, Türk astfotoğrafçı Mehmet Ergün'ün İspanya'daki Kanarya Adaları'nda bulunan Parque Nacional del Teide Milli Parkı'nda çektiği fotoğraf da yer aldı.
Almanya'da yaşayan ve ailesiyle gittiği tatilde fotoğrafı çektiğini söyleyen Ergün, "Fotoğrafı yaklaşık 2400 metre yükseklikte çektim. Şehirden uzak olmam nedeniyle gökyüzünü çıplak gözle bile çok net görebiliyordum. Manzarayı biraz izledikten sonra bu anı ölümsüzleştirmek istedim. 6 yıl önce hobi olarak başladığım astrofotoğrafçılıkta bu noktalara geleceğimi tahmin edemezdim. Böyle büyük ve tanınmış isimlerin arasında bulunmak ve bir parçası olmak benim için onur" dedi.
Ergün, daha önce de Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Güneş'in önünden geçişini görüntüleyerek büyük başarıya imza atmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Emekli Emniyet Müdürü Kutlu, lösemiye yenik düştü
29 Haziran 2020 16:30
|İstanbul Havalimanı otoparkı Temmuzda yüzde 50 indirimli olacak
29 Haziran 2020 14:39
|Belediye Başkanı: İş Müge Anlı'ya gitmeden meseleyi çözdük
29 Haziran 2020 13:43
|Oğlunun eğitim masrafı için biriktirdiği paralar yandı
29 Haziran 2020 13:02
|Piknik masası devrildi iki kişi uçuruma böyle yuvarlandı
29 Haziran 2020 11:56
|Karın ağrısı şikayetiyle gitti, bağırsağından şişe çıktı!
29 Haziran 2020 11:44
|Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir anne daha katıldı
29 Haziran 2020 11:30
|Karadeniz'de sahil yolunda 'çatlak' tehlikesi
29 Haziran 2020 11:17
|Sığınmacıları taşıyan bot battı, 35 kişiyi sahil güvenlik kurtardı
29 Haziran 2020 10:32
|AFAD vatandaşların güvenli şekilde yüzmeleri için rehber hazırladı
29 Haziran 2020 09:56