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Hasta ve yakınlarınca darbedilen iki doktor hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki doktor, hasta ve yakınlarınca darbedildi.
 29 Haziran 2020 16:03
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Hasta ve yakınlarınca darbedilen iki doktor hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki doktor, hasta ve yakınlarınca darbedildi.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen iki kişi, muayene için aile hekimi Savaş Avcı'nın odasına gitti.

Doktorun maske takma uyarısında bulunması üzerine tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesinin ardından dışarıda bekleyen hasta yakını da içeri girdi ve biri kadın 3 kişi Avcı'yı darbetti.

Araya girmek isteyen aile hekimi Mehmet Akça da kafasına sert cisimle vurularak yaralandı.

Hasta ve yakınları olay yerinden kaçtı, aile sağlığı merkezine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki doktor, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, darbedilen iki doktoru hastanede ziyaret ederek olaya ilişkin bilgi aldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı
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