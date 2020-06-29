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Virüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanının tedavisi evinde sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için hastanede tedavi altına alınan ve ardından sağlık durumunda olumlu gelişmeler üzerine evine gönderilen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor.
 29 Haziran 2020 16:10
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Virüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanının tedavisi evinde sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için hastanede tedavi altına alınan ve ardından sağlık durumunda olumlu gelişmeler üzerine evine gönderilen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor.

Maçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayetleri ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu ve yapılan testler soncu Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsattı.

Hastanede Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tedavisinin tamamlandığını belirten Maçoğlu, "Sağlık durumumun iyiye gitmesi üzerine evimde tedavime devam edilmesi kararı verildi." dedi.

Sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade eden Maçoğlu, "Evde benim ve ailemin tedavisi devam ediyor ve gün geçtikçe sağlığımız daha iyiye gidiyor. Artık gündelik işlerimizi kendimiz görüyoruz. Bu süreçte sağlığımızla yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, bizleri arayıp soran herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vatandaşları maskesiz sokağa çıkmamaları konusunda uyaran Maçoğlu, herkesin maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyarak günlük işlerini yapmaları gerektiğini hatırlattı.

Anadolu Ajansı
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