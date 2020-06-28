Yanlış nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Yanlış mı? Yalnış mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır.
|28 Haziran 2020 16:00
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Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.
Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.
TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Yanlış kelimesi
YANLIŞ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin "yanlış mı, yalnış mı?" olarak yazıldığı sorgulanır.
Bu kelimenin doğru kullanımı yanlış şeklinde olmalıdır.
Yalnış(Yanlış kullanım)
Yanlış(Doğru kullanım)
Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.
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