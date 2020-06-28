Yalnız nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Yalnız mı? Yanlız mı?

Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.

Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.

TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Yalnız kelimesi

YALNIZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin "yalnız mı , yanlız mı?" olarak yazıldığı sorgulanır.

Bu kelimenin doğru kullanımı yalnız şeklinde olmalıdır.

Yanlız(Yanlış kullanım)

YalnızDoğru kullanım)

Kelimenin kökü yalın kelimesinden türediği için doğru kullanım Yalnız şeklinde olmalıdır

Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.