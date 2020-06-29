Emekli Emniyet Müdürü Kutlu, lösemiye yenik düştü
|29 Haziran 2020 16:30
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yapan ve bir dönem İl Emniyet Müdür vekili olan emekli 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Abdülkadir Kutlu, lösemi tedavisi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaşamını yitirdi. Kutlu için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Kubilay Ant, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Abdülkadir Kutlu'nun eşi Yeter Kutlu ile 2 çocuğunun yanı sıra emniyet personeli katıldı. Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, polis akademisinde bir yıl birlikte eğitim aldığı Abdülkadir Kutlu'nun teftiş kurulu başkanlığında 6 yıl görev yaptıktan sonra 2017'de emekliliğe ayrıldığını söyledi. Kutlu'nun iyi bir insan, baba ve meslektaş olduğunu ifade eden Dinç, ''55 yıllık ömrünün 30 yılını vatanının bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetinin korunması için harcamıştır. 30 yıllık meslek hayatının 12 yıllık döneminde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde çalışarak başarılı hizmetlerde bulunmuştur. Elim bir hastalık sonucu genç yaşta aramızdan ayrılan merhum meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim'' dedi.
Konuşmaların ardından dualar edilerek Kutlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi polis memurlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Hayatını kaybeden Abdulkadir Kutlu'nun cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine gönderildi.
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