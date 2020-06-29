Ağustos-Eylül celp ve sevk dönemlerine yönelik duyuru yayımlandı
MSB, Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyuruyu MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımladı
|29 Haziran 2020 16:38
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuru;
Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülere yönelik duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır.
Duyuru için tıklayınız...
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tunceli'de maske takma zorunluğu 30 Temmuz'a uzatıldı
29 Haziran 2020 17:28
|12 öğrencinin sınavdan erken çıkarıldığı iddiasına inceleme
29 Haziran 2020 17:18
|İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
29 Haziran 2020 16:48
|Bir ilde daha maskesiz dolaşmak yasaklandı
29 Haziran 2020 16:43
|Asker adayının testi pozitif çıktı, 68 kişi karantinaya alındı
29 Haziran 2020 13:31
|Kimlik Paylaşımı Sistemi hizmeti başladı
29 Haziran 2020 13:25
|Minibüsten 37 yolcu çıktı, şoförün bahanesi: Sayı saymayı bilmiyorsunuz!
29 Haziran 2020 12:28
|2019'da müdür yardımcısı olan öğretmen 2020'de müdür olabilir mi?
29 Haziran 2020 11:00
|Yolda bulunan sınav kağıtlarıyla ilgili Emniyet'ten açıklama
29 Haziran 2020 09:23
|Dışişleri'nden PKK'lıların Avusturya'da gösteri düzenlemesine tepki:
29 Haziran 2020 09:21