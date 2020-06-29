12 öğrencinin sınavdan erken çıkarıldığı iddiasına inceleme
|29 Haziran 2020 17:18
|Yazdır
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde 12 öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre, ilk aşamada tutanakların ve adayların şikayet dilekçeleri incelenecek. Yapılacak araştırma ve değerlendirme sonucunda, iddianın doğruluğunun tespit edilmesi halinde adayların mağduriyetlerinin giderileceği belirtildi.
Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde YKS'nin ilk bölümü olan TYT'ye "345716004" numaralı sınav salonunda giren 12 öğrenci, sınavdan 30 dakika erken çıkarıldıklarını öne sürmüştü. Sınav gözetmeninin bu yıla özel 135 dakika yerine sınava 30 dakika ek süre verilerek 165 dakikaya çıkarıldığını bilmediği iddia ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tunceli'de maske takma zorunluğu 30 Temmuz'a uzatıldı
29 Haziran 2020 17:28
|İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
29 Haziran 2020 16:48
|Bir ilde daha maskesiz dolaşmak yasaklandı
29 Haziran 2020 16:43
|Ağustos-Eylül celp ve sevk dönemlerine yönelik duyuru yayımlandı
29 Haziran 2020 16:38
|Asker adayının testi pozitif çıktı, 68 kişi karantinaya alındı
29 Haziran 2020 13:31
|Kimlik Paylaşımı Sistemi hizmeti başladı
29 Haziran 2020 13:25
|Minibüsten 37 yolcu çıktı, şoförün bahanesi: Sayı saymayı bilmiyorsunuz!
29 Haziran 2020 12:28
|2019'da müdür yardımcısı olan öğretmen 2020'de müdür olabilir mi?
29 Haziran 2020 11:00
|Yolda bulunan sınav kağıtlarıyla ilgili Emniyet'ten açıklama
29 Haziran 2020 09:23
|Dışişleri'nden PKK'lıların Avusturya'da gösteri düzenlemesine tepki:
29 Haziran 2020 09:21