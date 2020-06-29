1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

12 öğrencinin sınavdan erken çıkarıldığı iddiasına inceleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde 12 öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı.
 29 Haziran 2020 17:18
Yazdır
12 öğrencinin sınavdan erken çıkarıldığı iddiasına inceleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde 12 öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilk aşamada tutanakların ve adayların şikayet dilekçeleri incelenecek. Yapılacak araştırma ve değerlendirme sonucunda, iddianın doğruluğunun tespit edilmesi halinde adayların mağduriyetlerinin giderileceği belirtildi.

Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde YKS'nin ilk bölümü olan TYT'ye "345716004" numaralı sınav salonunda giren 12 öğrenci, sınavdan 30 dakika erken çıkarıldıklarını öne sürmüştü. Sınav gözetmeninin bu yıla özel 135 dakika yerine sınava 30 dakika ek süre verilerek 165 dakikaya çıkarıldığını bilmediği iddia ediliyor.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tunceli'de maske takma zorunluğu 30 Temmuz'a uzatıldı
29 Haziran 2020 17:28		 İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
29 Haziran 2020 16:48
Bir ilde daha maskesiz dolaşmak yasaklandı
29 Haziran 2020 16:43		 Ağustos-Eylül celp ve sevk dönemlerine yönelik duyuru yayımlandı
29 Haziran 2020 16:38
Asker adayının testi pozitif çıktı, 68 kişi karantinaya alındı
29 Haziran 2020 13:31		 Kimlik Paylaşımı Sistemi hizmeti başladı
29 Haziran 2020 13:25
Minibüsten 37 yolcu çıktı, şoförün bahanesi: Sayı saymayı bilmiyorsunuz!
29 Haziran 2020 12:28		 2019'da müdür yardımcısı olan öğretmen 2020'de müdür olabilir mi?
29 Haziran 2020 11:00
Yolda bulunan sınav kağıtlarıyla ilgili Emniyet'ten açıklama
29 Haziran 2020 09:23		 Dışişleri'nden PKK'lıların Avusturya'da gösteri düzenlemesine tepki:
29 Haziran 2020 09:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:42 - Denizli'de FETÖ'den gözaltına alınan 13 kişiden biri tutuklandı17:39 - Çeyrek altın 634 TL'ye yükseldi17:36 - İBB'den Küçükçekmece Gölündeki balık ölümleriyle ilgili açıklama17:35 - MEB, 39 unvan için yer değiştirme duyurusu yayımladı17:31 - CHP'li Öztrak'tan kurultay açıklaması17:28 - Tunceli'de maske takma zorunluğu 30 Temmuz'a uzatıldı
17:23 - Dövizde gün sonu fiyatları17:18 - 12 öğrencinin sınavdan erken çıkarıldığı iddiasına inceleme17:06 - 'Sınava giderken maske takmadığı için ceza yazıldı' iddialarına açıklama16:58 - Bir aylık bebek trafik kazasında hayatını kaybetti16:54 - Define aramak için mağarada dinamit patlattı, hayatını kaybetti16:48 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
16:43 - Bir ilde daha maskesiz dolaşmak yasaklandı16:38 - Ağustos-Eylül celp ve sevk dönemlerine yönelik duyuru yayımlandı16:30 - Emekli Emniyet Müdürü Kutlu, lösemiye yenik düştü16:19 - Sabah namazına giderken silahlı çatışmanın ortasında kaldı16:10 - Virüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanının tedavisi evinde sürüyor16:03 - Hasta ve yakınlarınca darbedilen iki doktor hastaneye kaldırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıtta çifte indirim yapıldı
Yolda bulunan sınav kağıtlarıyla ilgili Emniyet'ten açıklama
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, bağırsağından şişe çıktı!
Bankalardan kredi yapılandırması isteyin!
Virüsten kurtulan 28 yaşındaki hekimden önemli uyarı
Kabine toplandı... Yeni önlemler alınabilir
Birleştirilen bakanlıklardan verim alınamadı, yeniden ayrılacaklar
İkinci el araçlar bu kurnazlıklarla daha pahalıya satılıyor
Naklen atamalarda güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olacak mı?
FETÖ'nün 'sıfır saniye arama' yönteminin şifresi çözüldü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaçak düğünler 4
mücevher 1
oy moy yok 2
gençlerle video konferans 1
nefes alamamak 3
maske 1
mehmet ekici 1
telefon alarmındaki erteleme özelliği 1
körebe 1
belirti 3
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi 215 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 31 Stajyer Sanatçı Alacak-İlan güncellendi
Nagoya Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Muskat Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Karayolları Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Karayolları Genel Müd. Engelli İşçi Alacak
MEB Sözleşmeli 6 Bilişim Personeli Alacak
Sağlık Bakanlığı 2020 yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi 315 işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam