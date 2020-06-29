Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Çokak Yaylası'na giden emekli öğretmen, evinin balkonunda ölü bulundu. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 6 ay içerisinde emekli öğretmenin kızı ve oğlunun da öldüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Çokak Yaylası'ndaki evinin balkonunda hareketsiz yatan Kemal Kuru'yu (75) görenler durumu jandarmaya ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, emekli öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izine benzer yaralanma izleri bulunan Kuru'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şüpheli bulunan ölüm olayı ile ilgili başlatılan soruşturmada, Kemal Kuru'nun en son iki arkadaşı ile birlikte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 kişi, Kemal Kuru ile birlikte Yoğunoluk mevkiine zaman geçirmeye gittiklerini, burada bir süre zaman geçirdikten sonra Kemal Kuru'nun yürürken dengesini kaybederek uçurumdan aşağı düştüğünü, uçurumdan Kemal Kuru'yu çıkararak yine kendi isteği üzerine bir sağlık kuruluşuna götürmeyip yayladaki evine getirdiklerini söylediler. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer arkadaşı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden Kemal Kuru'nun 6 ay önce avukat olan kızı Buket Kuru'nun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşlı adamın kızının ölümünden 3 ay sonra da sağlık çalışanı oğlu Baykul Kuru'nun yine kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği belirtildi. 6 ay içerisinde iki evlat acısı yaşayan Kemal Kuru'nun cenazesi, bugün Kadirli ilçesi Asri Mezarlığı'nda defnedildi.