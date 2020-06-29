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Erdoğan: Çoklu baro yönetiminde kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Çoklu baro yapısı üzerinde duruyoruz. Yarın sabah kanun teklifini Meclise sunacağız
 29 Haziran 2020 18:49
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar."

"Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Yarın sabah kanun teklifini sunacağız"
Memurlar.Net
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