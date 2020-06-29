1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

4 kişilik ailede koronavirüs çıktı, 54 kişi takibe alındı

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan seyyar satıcı M.Ö. ve ailesinde, Gaziantep'te katıldıkları cenaze töreni sonrası koronavirüs tespit edildi. 4 kişilik ailenin temas ettiği 54 kişi, takibe alındı.
 29 Haziran 2020 19:17
Yazdır
4 kişilik ailede koronavirüs çıktı, 54 kişi takibe alındı

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan seyyar satıcı M.Ö. ve ailesinde, Gaziantep'te katıldıkları cenaze töreni sonrası koronavirüs tespit edildi. 4 kişilik ailenin temas ettiği 54 kişi, takibe alındı.

Mersin Anamur'da seyyar satıcılık yapan M.Ö., ailesiyle birlikte yakınlarının Gaziantep'teki cenaze törenine katıldı. Cenaze sonrası Anamur'a dönen M.Ö. ve ailesi, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu.

Aile, koronavirüs şüphesiyle hastanedeki pandemi bölümüne alındı. 4 kişilik ailenin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine aileyle teması olduğu belirlenen 54 kişi, takibe alındı.

M.Ö. ve ailesinin, Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Virüsten kurtulan 28 yaşındaki hekimden önemli uyarı
29 Haziran 2020 15:02		 Bilim Kurulu Üyesi: Türkiye'de bağışıklık kazanma durumu binde 8
29 Haziran 2020 14:04
Yeni vaka sayısı 4 gündür azalıyor
28 Haziran 2020 21:41		 Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı iki gündür düşüyor
27 Haziran 2020 20:00
Dünyada ilk kez Diyarbakır'da uygulandı... Virüse Türk Işın Tedavisi
26 Haziran 2020 22:29		 Yeni vaka sayısı düne göre 100 kişi azaldı
26 Haziran 2020 19:01
Bakan Koca açıkladı... Virüs en çok hangi kan grubunu etkliliyor?
24 Haziran 2020 20:19		 Yeni vaka sayısı yeniden bin 500 sınırına geldi
24 Haziran 2020 20:01
Bakan Koca: Yaz aylarında virüsün yayılma hızı azalmadı
24 Haziran 2020 19:46		 7 ilimizin bazı bölgelerinde karantina başlatıldı
24 Haziran 2020 15:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:42 - The Independent: Fransa, Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor19:40 - Otomobille sivil polis aracına çarptı, 'Polis çağırmayın' dedi19:38 - Ölümle biten yasak kürtajın iddianamesinden detaylar19:34 - Başkentte, toplu taşıma araçlarında 'maske' denetimi19:27 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi19:23 - Sağlık Bakanlığı, 12 bin 787 kadronun yer aldığı iller arası yer değiştirme duyurusu yayımladı
19:19 - DSÖ: En kötüsü henüz gelmedi19:17 - 4 kişilik ailede koronavirüs çıktı, 54 kişi takibe alındı19:07 - 24 Üniversitenin lisansüstü öğrenci alım ilanı yayımlandı18:49 - Erdoğan: Çoklu baro yönetiminde kararlıyız18:39 - Emekli öğretmen evinin balkonunda ölü bulundu18:34 - Erdoğan: Amacımız vaka ve vefatı sıfıra çekmektir
18:32 - Asker uğurlamalarında terör estiren magandalara rekor ceza18:26 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:19 - Hem kısıtlamayı hem de maske kuralını ihlal etti bir de polise direndi18:13 - Söğüt'e 'Oba Kent' yapılacak18:12 - İkinci el araçlar bu kurnazlıklarla daha pahalıya satılıyor18:02 - Uzman onbaşı trafik kazasında hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıtta çifte indirim yapıldı
Yolda bulunan sınav kağıtlarıyla ilgili Emniyet'ten açıklama
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, bağırsağından şişe çıktı!
Erdoğan: Amacımız vaka ve vefatı sıfıra çekmektir
Virüsten kurtulan 28 yaşındaki hekimden önemli uyarı
Bankalardan kredi yapılandırması isteyin!
İkinci el araçlar bu kurnazlıklarla daha pahalıya satılıyor
Birleştirilen bakanlıklardan verim alınamadı, yeniden ayrılacaklar
MEB, 39 unvan için yer değiştirme duyurusu yayımladı
Naklen atamalarda güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olacak mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
belirti 3
mehmet ekici 1
27.06.2020 trabzonspor vs ankaragücü maçı 1
ağlamayan bebeğe mama vermezler 1
nefes alamamak 3
28.06.2020 muğla depremi 1
maske takmak 1
kemal sunal 1
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 2
sucuklu yumurta 6
SON İLANLAR
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek Lisans öğrenci alım ilanı
ODTÜ Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı
Çukurova Üniversitesi 215 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 31 Stajyer Sanatçı Alacak-İlan güncellendi
Nagoya Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Muskat Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Karayolları Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Karayolları Genel Müd. Engelli İşçi Alacak
MEB Sözleşmeli 6 Bilişim Personeli Alacak
Sağlık Bakanlığı 2020 yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam