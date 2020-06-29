DSÖ: En kötüsü henüz gelmedi
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: (Kovid-19 salgınında) En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz"
|29 Haziran 2020 19:19
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