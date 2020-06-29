1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkentte, toplu taşıma araçlarında 'maske' denetimi

Ankara'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları, taksi ve diğer araçlara yönelik maske denetimi yapılırken, sürücü ve yolcuların ateşleri ölçüldü.
 29 Haziran 2020 19:34
Yazdır
Başkentte, toplu taşıma araçlarında 'maske' denetimi

Ankara Valiliği'nin koordinasyonunda Keçiören ilçesi Fatih Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde; toplu taşıma araçları, taksiler ve diğer araçlar tek tek durduruldu.

Polis ekipleri, araçlarda sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. Ekipler, maskeyi doğru kullanmayanları da uyardı.

Sağlık ekipleri ise araç içindekilerin ateşini ölçerek, koronavirüse karşı bilgilendirdi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı, 12 bin 787 kadronun yer aldığı iller arası yer değiştirme duyurusu yayımladı
29 Haziran 2020 19:23		 Asker uğurlamalarında terör estiren magandalara rekor ceza
29 Haziran 2020 18:32
Tunceli'de maske takma zorunluğu 30 Temmuz'a uzatıldı
29 Haziran 2020 17:28		 12 öğrencinin sınavdan erken çıkarıldığı iddiasına inceleme
29 Haziran 2020 17:18
İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
29 Haziran 2020 16:48		 İki ilde daha maskesiz dolaşmak yasaklandı
29 Haziran 2020 16:43
Ağustos-Eylül celp ve sevk dönemlerine yönelik duyuru yayımlandı
29 Haziran 2020 16:38		 Asker adayının testi pozitif çıktı, 68 kişi karantinaya alındı
29 Haziran 2020 13:31
Kimlik Paylaşımı Sistemi hizmeti başladı
29 Haziran 2020 13:25		 Minibüsten 37 yolcu çıktı, şoförün bahanesi: Sayı saymayı bilmiyorsunuz!
29 Haziran 2020 12:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:42 - The Independent: Fransa, Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor19:40 - Otomobille sivil polis aracına çarptı, 'Polis çağırmayın' dedi19:38 - Ölümle biten yasak kürtajın iddianamesinden detaylar19:34 - Başkentte, toplu taşıma araçlarında 'maske' denetimi19:27 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi19:23 - Sağlık Bakanlığı, 12 bin 787 kadronun yer aldığı iller arası yer değiştirme duyurusu yayımladı
19:19 - DSÖ: En kötüsü henüz gelmedi19:17 - 4 kişilik ailede koronavirüs çıktı, 54 kişi takibe alındı19:07 - 24 Üniversitenin lisansüstü öğrenci alım ilanı yayımlandı18:49 - Erdoğan: Çoklu baro yönetiminde kararlıyız18:39 - Emekli öğretmen evinin balkonunda ölü bulundu18:34 - Erdoğan: Amacımız vaka ve vefatı sıfıra çekmektir
18:32 - Asker uğurlamalarında terör estiren magandalara rekor ceza18:26 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:19 - Hem kısıtlamayı hem de maske kuralını ihlal etti bir de polise direndi18:13 - Söğüt'e 'Oba Kent' yapılacak18:12 - İkinci el araçlar bu kurnazlıklarla daha pahalıya satılıyor18:02 - Uzman onbaşı trafik kazasında hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıtta çifte indirim yapıldı
Yolda bulunan sınav kağıtlarıyla ilgili Emniyet'ten açıklama
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, bağırsağından şişe çıktı!
Erdoğan: Amacımız vaka ve vefatı sıfıra çekmektir
Virüsten kurtulan 28 yaşındaki hekimden önemli uyarı
Bankalardan kredi yapılandırması isteyin!
İkinci el araçlar bu kurnazlıklarla daha pahalıya satılıyor
Birleştirilen bakanlıklardan verim alınamadı, yeniden ayrılacaklar
MEB, 39 unvan için yer değiştirme duyurusu yayımladı
Naklen atamalarda güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olacak mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
edin visca 1
stadyum 1
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 2
İnsan kendisi söz konusu olduğunda kördür 1
sucuklu yumurta 6
mehmet ekici 1
telefon alarmındaki erteleme özelliği 1
minimum 7.3 lük deprem geliyor,şakası yok 2
29.06.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
yorgunluk 2
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam