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Ölümle biten yasak kürtajın iddianamesinden detaylar

Bakırköy'de 17 Ekim 2019 tarihinde ruhsatsız bir muayene salonunda kürtaj yaptıran F.S'nin (41) hayatını kaybetmesine ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede F.S'nin aldırmak istediği ceninde ablasının eşi Serkan Ç.'nin (48) DNA'sına rastlandığı belirtilirken, aralarında 1 kadın doğum uzmanın da bulunduğu 4 sanık hakkında da "Taksirle ölüme neden olma" ve "Gebelik süresi 10 haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürtme" suçlarından 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
 29 Haziran 2020 19:38
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Ölümle biten yasak kürtajın iddianamesinden detaylar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanıklardan Yelda E.'nin (33) Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olarak görev yaptığı belirtildi. Diğer sanık Burçhan A.'nın da özel bir hastanede doğum uzmanı olarak yarı zamanlı çalıştığı, yeni bir muayene açmaya çalıştığı ve Yelda E.'nin de arkadaşı olduğu kaydedildi. Sanıklardan Pınar K.'nin (32) de Burçhan A.'nın (35) yeni açmaya çalıştığı muayenesinde çalışan olduğu ve sanık Serkan Ç.'nin, F.S'nin ablasının eşi olduğu vurgulandı.

GEBELİĞİ SONLANDIRMAK İSTEDİ

İddianamede olay tarihi olan 17 Ekim 2019 tarihinden birkaç gün önce maktul F.S'nin sanık Serkan Ç. ile diğer sanık Yelda E.'nin hastanesine gittiği, burada hamile olduğunu öğrendiği, gebeliğini sonlandırmak istediği fakat resmi kayıtlara yer almak istemediği anlatıldı. F'S'nin eşinin de olaydan haberinin olmadığı belirtilen iddianamede, sanık Yelda E.'nin maktule muayene yaptığı ve maktulün 6 haftalık gebe olduğu kanaatine vardığı ifade edildi.

EŞİNİN RIZASI YOKTU

Sanık Yelda E.'nin F.S'nin gebeliğini sonlandırabileceğini ancak devlet hastanesi ortamında kayıtsız şekilde bu işlemi yapamayacağını, yapılacak olan kürtaj işleminin vicdani ret hakkını kullanmayan bir hastanede yapılması gerektiğini fakat eşinin rızası olmaması nedeniyle bu işlemin resmi bir sağlık kuruluşunda yapmayacağını söylediği kaydedildi. Yelda E.'nin kürtaj işlemini arkadaşı Burçhan A.'nın muayene salonunda yapabileceğini söylediği ve maktulün de bu olayı kabul ettiği iddianamede belirtildi.

MUAYENE SALONUNDA TIBBİ ALETLER YOKTU

F.S'nin sanık Serkan Ç. ile birlikte muayene salonuna gittiğini, söz konusu salonun kuruluş aşamasında olan henüz ruhsatı alınmamış, çalışma izni bulunmayan hiçbir tıbbi alet ve edevatı olmayan bir salon olduğu vurgulandı. F.S'nin kürtaj ücreti olarak Burçhan A.'ya 1800 lira verdiği, kürtaj yapılacak alana götürüldüğü sırada sanık Pınar K.'nin kendisinin anestezi teknikeri olduğunu söylediği, damar yolunun Pınar K. tarafından açıldığı ve anestezi ilaçlarının verildiği ve kürtajın da Yelda E. tarafından yapıldığı belirtildi.

KÜRTAJ İŞLEMİ BİTİNCE KALBİ DURDU

İddianamede kürtaj işlemi bittikten sonra F.S'nin kalbinin durduğu ve olay yerine gelen kardiyolog tanık Murat Ş.'nin müdahalesiyle hayata döndüğü, hastaneye kaldırıldığı, 2 hafta kadar yoğun bakımda kaldığı ve akabinde hayatını kaybettiği anlatıldı. Otopsi raporuna da yer verilen iddianamede F.S'nin ölüm sebebinin kürtaj işlemi sırasında yapılan anesteziye bağlı solunum arresti ve sonra gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiğine yer verildi.

SAĞLIK PERSONELİ DEĞİLDİ

İddianamede Yelda E. ve Burçhan A.'nın yaptıkları işlemlerin tıp kurallarına uygun olmadığı belirtilirken sağlık personeli olmayan Pınar K.'nin kendini anestezi uzmanı gibi tanıttığı, anestezi işleminde katılarak maktulün ölümüyle illiyet bağının bulunduğu vurgulandı. Maktulden elde edilen ceninin DNA'sı ile yapılan mukayesede ceninin babasının sanık Serkan Ç. olduğu iddianamede ifade edildi. Serkan Ç.'nin maktulü tıp kurallarına uygun olman bir yere götürdüğü ifade edilirken F.S'nin ölümüyle ile sonuçlanan olayda ölüm ile illiyet bağının mevcut olduğu ifade edildi.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Gebeliğin altıncı haftasında olduğu düşünülerek kürtajın yapıldığı belirtilse de iddianamede gebeliğin 10 haftadan fazla olabileceği ve sanıkların üzerine atılı suçlamaları işlediği kaydedildi. İddianamede tutuklu sanıklar Serkan Ç. Yelda E. Burçhan A. ve Pınar K. hakkında "Taksirle ölüme neden olma" ve "Gebelik süresi 10 haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürtme" suçlarından 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

DHA
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