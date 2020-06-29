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Sivil polis aracına çarptı, 'polis çağırmayın' dedi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobille sivil polis aracına çarpıp, aynasını kıran, Azerbaycan uyruklu ehliyetsiz Aynura Abdulleyeva (31), "Polis çağırmayın. Kırılan aynanızı yaptırayım" teklifinde bulundu. Teklifi kabul edilmeyen Abdulleyeva ve otomobilin ruhsat sahibine toplam 5 bin liralık ceza kesilirken, kazayla ilgili de tutanak tutuldu.
 29 Haziran 2020 19:40
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Sivil polis aracına çarptı, 'polis çağırmayın' dedi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobille sivil polis aracına çarpıp, aynasını kıran, Azerbaycan uyruklu ehliyetsiz Aynura Abdulleyeva (31), "Polis çağırmayın. Kırılan aynanızı yaptırayım" teklifinde bulundu. Teklifi kabul edilmeyen Abdulleyeva ve otomobilin ruhsat sahibine toplam 5 bin liralık ceza kesilirken, kazayla ilgili de tutanak tutuldu.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı'nda meydana geldi. Merkezefendi ilçe merkezinden Adalet Parkı yönüne giden Azeri Aynura Abdulleyeva'ın kullandığı 20 YS 603 plakalı otomobil, yan şeritteki devriye görevi yapan memuru S.K. yönetimindeki 20 BJ 213 plakalı sivil ekip aracına sol yan tarafından çarpıp, aynayı kırdı.

Abdulleyeva, otomobili yolun kenarına çeki, çarptığı otomobildeki kişilerin polis memuru olduğu bilmeyerek, "Polis çağırmayın. Kırılan aynanızı yaptırayım" teklifinde bulundu.

Bunun üzerine polis memurları, kimliklerini gösterip, kendilerinin polis olduğunu belirterek, kazayla ilgili tutanak tutulmasını gerektiğini söyledi ve teklifi reddetti. Otomobil sürücüsü Abdulleyeva'nın ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı. Olay yerine çağrılan trafik polisleri, kazayla ilgili tutanak tutarken, Abdulleyeva ile otomobilin ruhsat sahibine toplam 5 bin liralık para cezası kesti.
DHA
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