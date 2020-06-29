DSÖ, 'Bitmekten çok uzak' diyerek aşıyla ilgili açıklama yaptı
|29 Haziran 2020 20:19
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Covid-19 salgını boyunca düzenli olarak basın ve kamuoyuna açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri son açıklamasında geliştirilen aşılarla ilgili 'garantisi yok' ifadelerini kullandı.
Sözcü'nün haberine göre; Öte yandan DSÖ'nün Başkanı Tedros Adhanom, "Hepimiz bunun bitmesini istiyoruz. Hepimiz hayatımızı geri almak istiyoruz. Ancak acı gerçekler bunun henüz sona ermekten çok uzak olduğunu gösteriyor. Birçok ülke olumlu yönde çaba gösterse de pandemi hızlanmayı sürdürüyor" dedi.
Tedros, ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 'virüs laboratuvarda yapıldı' iddialarını da araştırmak üzere gelecek hafta Çin'e gidecek DSÖ ekibinin virüsün kökeniyle ilgili araştırmalara katılacağını belirtti.
TRUMP'IN YORUMUNA YANIT VERDİ
Bir başka DSÖ yetkilisi Dr. Mike Ryan ise salgın ile mücadelenin ideolojik yaklaşımlarla sağlanamayacağını söyledi.
Çin'de başlayan salgın hakkında ABD Başkanı Trump'ın yaptığı 'Kung fu' yorumunu değerlendiren Ryan, karşılıklı saygının korunması gerektiğini vurguladı.
Ryan ayrıca Brezilya ve Amerika kıtasındaki salgında yaşanan güçlüklerin devam ettiğini bildirdi.
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