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Erdoğan'dan LGBT hareketine destek verenlere sert tepki!

Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada: "Birileri sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. Genç dimağları zehirlemek gayretindeler. Bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümde aynı sapkınlığın ortaklarıdır. Buradan halkımızı Rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı destekleyenlere dikkatli tavır almaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi
 29 Haziran 2020 20:21
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Erdoğan'dan LGBT hareketine destek verenlere sert tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı, koronavirüs süreci sonrası ikinci kez yüz yüze gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan toplantı sonrası ulusa seslendi. Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada: "Birileri sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. Genç dimağları zehirlemek gayretindeler. Bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümde aynı sapkınlığın ortaklarıdır. Buradan halkımızı Rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı destekleyenlere dikkatli tavır almaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da CHP'li siyasetçiler ve gençlik kolları; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan LGBT Hareketi'ne destek verdi. CHP'li siyasetçiler ve gençlik kolları; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan LGBT Hareketi'ne destek veren paylaşımda bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara İl Gençlik Kolları, Üsküdar İlçe Gençlik Kolları ve Gazete Kadıköy'ün Yazı İşleri Müdürü Semra Çelebi skandal ifadeler paylaştı.

TANRIKULU'NDAN LGBT'YE DESTEK AÇIKLAMASI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu; LGBT Hareketi'ne destek verdi. Tanrıkulu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "Nefret dilinden uzak, sevginin, aşkın konuşulduğu bir hafta olsun. #LoveIsLove #Pride202 #OnurHaftası" ifadelerini kullandı.

CHP ANKARA, ÜSKÜDAR VE ATAŞEHİR GENÇLİK KOLLARI DA LGBT'YE DESTEK VEREN PAYLAŞIMLAR YAPTI

CHP Ankara İl Gençlik Kolları; "Eşitlik Güç Verir! #OnurHaftası" diyerek desteğini ilan etti.

"KÜLTÜRÜMÜZE AYKIRI BU TÜR AKIMLARA DESTEK VERENLER SAPKINLIĞIN ORTAKLARIDIR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Kendimize göre doğru kabul ettiğimiz kimi hususlarda farklı, haklı değerlendirmeler gördüğümüzde hiç yüksünmeden düzeltme yoluna da gidiyoruz. Ülkenin ve milletin hayrına yürüttüğümüz çalışmalara katkı vermeyenlere sadece gölge etmeyin başka ihsan istemez diyoruz. Hiçbir engelin, tuzağın, oyunun bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Şu kritik dönemi en iyi şekilde değerlendirmek için durmadan, duraksamadan reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır.Halkın lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma ihtimali yoktur. Türkiye milli ve manevi yapısını hedef alan saldırılara karşı da mücadele edecek güce de sahiptir. Rabbimden milletimizi ve ülkemizi bu tür sapkınların yol açacağı beşeri felaketlerden korumasını niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi
Memurlar.Net
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