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Toyota'nın Türkiye fabrikası, 'en iyi fabrika' seçildi

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve Üst Yöneticisi Toshihiko Kudo, "Bu başarı, Türkiye'deki otomotiv sektörünün geldiği noktayı göstermesi bakımından önemli bir anlam taşıyor" dedi
 29 Haziran 2020 20:29
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Toyota'nın Türkiye fabrikası, 'en iyi fabrika' seçildi

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Amerikalı bağımsız araştırma şirketi JD Power tarafından Avrupa ve Afrika bölgesindeki en iyi fabrika seçilerek "Golden Plant" ödülüne layık görüldü.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Amerikalı bağımsız araştırma şirketi JD Power tarafından yapılan ve Amerikan otomotiv pazarında satılan araçları değerlendiren Initial Quality Study (IQS) araştırmasında, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, C-HR modeli ile Avrupa ve Afrika bölgesinin en iyi fabrikası oldu.

C-HR kullanan müşterilerle yapılan IQS araştırmasında kullanıcıların ilk üç aylık deneyimlerinin ardından görüşlerini değerlendiren JD Power, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'yi "Golden Plant" ödülüne layık gördü.

Bu yılki IQS değerlendirmesine göre, Avrupa ve Afrika bölgesinde üretilmiş tüm araçlar arasında kalite açısından en iyi araç Toyota C-HR olarak belirlendi.

Örnekleme ile seçilen müşterilerin görüşleri sonucunda kalite performansı en iyi olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, birinci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve Üst Yöneticisi (CEO) Toshihiko Kudo, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hem Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye hem de ülkemiz adına önemli bir başarı elde ettik. Bu başarı, Türkiye'deki otomotiv sektörünün geldiği noktayı göstermesi bakımından önemli bir anlam taşıyor. Bütün çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçteki hedefimiz sadece Avrupa ve Afrika bölgesinde değil, tüm dünyadaki en iyi üretim tesisi olup bu pozisyonu istikrarlı ve güçlü bir şekilde korumak olacaktır."
Anadolu Ajansı
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