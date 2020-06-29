14 ülke için AB'ye seyahat izni kapıda... Türkiye yok

Alman haber ajansı dpa'ya bilgi veren diplomatlar, Avrupa Birliği'nin (AB) Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye yönelik seyahat yasağını 1 Temmuz sonrasında sürdürmeyi planlandığını aktardı.

Diplomatik kaynaklar, 1 Temmuz itibarıyla 14 ülkeden AB sınırlarına seyahate izin verileceğini belirtiyor. Bu ülkelerin Cezayir, Avustralya, Gürcistan, Japonya, Kanada, Fas, Karadağ, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay olacağı dile getiriliyor.

Çin'den AB'ye seyahate prensipte izin verilmesi planlanıyor. Ancak bunun için mütekabiliyet beklenecek ve Çin'in de AB vatandaşlarına seyahate izin vermesi gerekecek.

AB ülkelerinin üzerinde anlaşma sağladığı listenin onaylanması için resmi süreci başlattığı belirtiliyor. Resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.

Kısıtlamaların kaldırılacağı ülkeler arasında ABD, Brezilya, Rusya ve Türkiye gibi ülkeler yer almıyor.

Vaka sayısı 100 binde 16'dan yüksek olmamalı

Seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasında ülkelerde son iki haftada görülen yeni koronavirüs vaka sayısı belirleyici olacak. Ayrıca bu süre içinde vaka sayısındaki eğilim ve her ülkenin pandemiyle nasıl bir mücadele verdiği de rol oynuyor. Buna göre son iki haftada kaydedilen yeni vaka sayısının (AB ortalaması olan) 100 bin kişide 16'dan az olması isteniyor.

Koronavirüs pandemisini kontrol altına alma amacıyla İrlanda dışındaki tüm AB ülkeleri ile İsviçre, Norveç, Liechtenstein ve İzlanda, Mart ayı ortasında AB'ye zorunlu olmayan seyahatleri yasaklama kararı almıştı.

Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Birliği harici 160'dan fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısını, 31 Ağustos'a kadar uzatmıştı. Türkiye de, seyahat uyarısının geçerli olduğu ülkeler arasında bulunuyor.

DW Türkçe