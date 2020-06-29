Bu ilçede ilk kez koronavirüs görüldü
Sivas'ın Gürün ilçesinde pandemi döneminin başlangıcından itibaren ilk kez corona virüs vakasına rastlandı. İlçede salgının önlenmesi için tedbir alındı.
|29 Haziran 2020 20:34
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Türkiye'de koronavirüs salgının yoğunlaştığı dönemde hiç bir pozitif vakanın bulunmadığı Sivas'ın Gürün ilçesinde Yolgeçen köyünde şüphe üzerine test yapılan 4 kişinin sonuçları pozitif çıktı.
Vakaya rastlanması ile birlikte bu kişilerin bağlantılı olduğu kişiler üzerinde filyasyon uygulaması yapıldı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ile bağlantılı oldukları belirlenen koronavirüs hastaları Gürün Devlet Hastanesinden Sivas'a sevk edildi.
İlçe halkına, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi, maske kullanımına özen gösterilmesi, gerekli olmadığı sürece evden çıkılmaması, ev ziyaretlerinde bulunulmaması, zorunlu durumlarda açık ve temiz alanlarda görüşülmesi uyarıları yapıldı.
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