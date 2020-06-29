1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

12 milyon harcandı, çürümeye terk edildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2016 yılında yapımına başlanan ve yüzde 80'i tamamlandıktan sonra atıl halde kalan Köroğlu Park'la ilgili olarak, "At da çürüyor, bina da çürüyor. Bari atı bize geri verin. Uygun bir yerde, uygun bir yükseklikte bu atı koyalım" dedi.
 29 Haziran 2020 20:37
Yazdır
12 milyon harcandı, çürümeye terk edildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2016 yılında yapımına başlanan ve yüzde 80'i tamamlandıktan sonra atıl halde kalan Köroğlu Park'la ilgili olarak, "At da çürüyor, bina da çürüyor. Bari atı bize geri verin. Uygun bir yerde, uygun bir yükseklikte bu atı koyalım" dedi.

Bolu Belediyesi tarafından Alpagut mahallesinde 2016 yılında yapımına başlanan ve yüzde 80'i tamamlanan uluslararası Köroğlu Parkı'nda çalışmaların durmasıyla park atıl halde kaldı. İçerisinde 70 metre yüksekliğe konulan 19 ton ağırlığında ünlü halk ozanı Köroğlu'nun dev bir heykelinin de bulunduğu park, 31 Mart yerel seçimleri döneminde millet bahçesi olması yönünde karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bolu ziyareti sırasında parkın millet bahçesi olacağı duyuruldu. Dönemin AK Partili belediyesi parkın yer tahsisini Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne verdi. Seçimlerin ardından Bolu Belediyesi'nin CHP'ye geçmesiyle birlikte çalışma yapılmayan Köroğlu Park çürümeye terk edildi.

"Sarhoşların mekanı haline geldi"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Köroğlu Park'ın tamamlanması için kendilerine tahsis edilmesi konusunda defalarca başvuruda bulunduklarını ancak olumlu yanıt alamadıklarını belirterek, "Sarhoşların mekanı haline geldi. Camlar, kapılar kırılıyor. İçeridekiler çalınıyor. Ciddi anlamda zarar görecek. Bakanlığa yazı yazdık. Ya bize burayı devredin, biz tamamlayalım yada millet bahçesi yapacaksanız bir an önce çalışmaya başlayın. Bu yazıya 3 ay cevap gelmemişti ama basın açıklaması yapınca 1 saat sonra cevap geldi. Geri de vermediler, herhangi bir çivi de çakmadılar. İçerisi de görünmesin diye demir kapıyla kapatmışlar. İçerideki çürüme görünmesin diye yapılan bir iş. Dolayısıyla teklifimizi tekrar ediyoruz. "Sizin burayı yapacağınız yok. Ya bize burayı geri verin. Biz eski projemizi revize ederek burayı güzelleştirelim. Eksik imalatları tamamlayalım. Bunu yapmayacaksanız, burası için Bolu halkının cebinden 12 milyon lira çıkmış. Onun parasını bize verin" dedik. Ona da red cevabı geldi" dedi.

"Yoldan geçen, 'Bu horoz şekeri mi?' diyor"

İnsanların parkta bulunan Köroğlu heykeliyle dalga geçtiklerini kaydeden Özcan, "O zaman üçüncü bir teklifim daha var. At da çürüyor, bina da çürüyor. Bari atı bize geri verin. Uygun bir yerde uygun bir yükseklikte bu atı koyalım. En azından Bolu'nun simgesi gerçekten geçen tarafından görünsün. Şu anki hali 61 metre yükseltmişler. Yoldan geçen, "Bu horoz şekeri mi?" diyor. "Bu kelebek mi?" diyor. Otobandan bakınca bir şeye benzemiyor. Ya bize geri verin. Biz düzenleyelim yada atımızı verin. Artık insanların dalga geçmesi gücüme gidiyor. Kelebek mi? Horoz şekeri mi?" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu ilçede ilk kez koronavirüs görüldü
29 Haziran 2020 20:34		 Bu ildeki vakaların artış nedeni döner partisi
29 Haziran 2020 17:57
Kilis'te virüsten tedavi gören hasta sayısı 37'ye yükseldi
29 Haziran 2020 17:48		 İBB'den Küçükçekmece Gölündeki balık ölümleriyle ilgili açıklama
29 Haziran 2020 17:36
'Sınava giderken maske takmadığı için ceza yazıldı' iddialarına açıklama
29 Haziran 2020 17:06		 Virüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanı taburcu edildi
29 Haziran 2020 16:10
Olaylı yıkımda jandarma ile zabıta karşı karşıya geldi
29 Haziran 2020 15:44		 İşçi yoğunluğu maske yasağı getirdi
29 Haziran 2020 14:48
Ankara Büyükşehir ile Diyanet Vakfı, Kızılay'a cami için protokol imzaladı
29 Haziran 2020 13:52		 Evin bodrumunda odun ararken bu iskeleti buldu
29 Haziran 2020 13:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:30 - Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Atatürk heykeline saldırı' açıklaması21:28 - Lastiği patlayan minibüs devrildi: 16 yaralı20:41 - Erken sünnet idrar yolu enfeksiyonlarını azaltıyor20:37 - 12 milyon harcandı, çürümeye terk edildi20:35 - Giresun Valiliğinden kayıp kız çocuğuyla ilgili açıklama20:34 - Sağlıkta görevde yükselme sınav tarihi belli oldu
20:34 - Bu ilçede ilk kez koronavirüs görüldü20:31 - 14 ülke için AB'ye seyahat izni kapıda... Türkiye yok20:29 - Toyota'nın Türkiye fabrikası, 'en iyi fabrika' seçildi20:27 - Türkiye'nin gizli kalmış 8 farklı destinasyonu20:24 - Fitch: Kovid-19 kaynaklı ekonomik bozulmalar hafifledi20:21 - Erdoğan'dan LGBT hareketine destek verenlere sert tepki!
20:19 - DSÖ, 'Bitmekten çok uzak' diyerek aşıyla ilgili açıklama yaptı20:04 - 4 gündür düşen vaka sayısı, bugün hafif yükseldi20:03 - Yıllar sonra memleketine yatırımcı olarak döndü19:42 - Independent: Fransa, Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor19:40 - Sivil polis aracına çarptı, 'polis çağırmayın' dedi19:38 - Ölümle biten yasak kürtajın iddianamesinden detaylar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıtta çifte indirim yapıldı
Yolda bulunan sınav kağıtlarıyla ilgili Emniyet'ten açıklama
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, bağırsağından şişe çıktı!
Erdoğan: Amacımız vaka ve vefatı sıfıra çekmektir
Virüsten kurtulan 28 yaşındaki hekimden önemli uyarı
4 gündür düşen vaka sayısı, bugün hafif yükseldi
Bankalardan kredi yapılandırması isteyin!
24 Üniversitenin lisansüstü öğrenci alım ilanı yayımlandı
İkinci el araçlar bu kurnazlıklarla daha pahalıya satılıyor
MEB, 39 unvan için yer değiştirme duyurusu yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maske 1
idam cezası kalkmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim 1
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 2
maske takmak 1
gençlerle video konferans 1
mücevher 1
papiss cisse 1
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 2
kaçak düğünler 4
telefon alarmındaki erteleme özelliği 1
SON İLANLAR
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek Lisans öğrenci alım ilanı
ODTÜ Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı
Çukurova Üniversitesi 215 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 31 Stajyer Sanatçı Alacak-İlan güncellendi
Nagoya Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Muskat Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Karayolları Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Karayolları Genel Müd. Engelli İşçi Alacak
MEB Sözleşmeli 6 Bilişim Personeli Alacak
Sağlık Bakanlığı 2020 yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam