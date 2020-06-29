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Erken sünnet idrar yolu enfeksiyonlarını azaltıyor

Çocuk Cerrahisi Op. Dr. Perihan Topçu, yenidoğan döneminde sünnet yapılan çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının daha az görüldüğünü söyledi.
 29 Haziran 2020 20:41
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Erken sünnet idrar yolu enfeksiyonlarını azaltıyor

Çocuk Cerrahisi Op. Dr. Perihan Topçu, yenidoğan döneminde sünnet yapılan çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının daha az görüldüğünü söyledi.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Op. Dr. Perihan Topçu, yenidoğan döneminde sünnet yapılan çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının daha az görüldüğünü söyledi. Türkiye'de yenidoğan sünneti uygulaması son zamanlarda giderek artıyor. Özel Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, yenidoğan sünnetinin doğumu takip eden 28 günlük süreçte yapılan sünnet olduğunu söyledi. En sağlıklı yenidoğan sünnetinin ise bebeğin karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının yeterince olgunlaştığı 7. ile 10. gün yapılması olduğuna dikkat çeken Topçu, "Yenidoğan sünneti tıbbi sebeplerden çok avantajlarından dolayı tercih edilmektedir. En büyük avantajı anestezi şeklidir. Yenidoğan sünnetinde genel anestezi uygulanmaz. Enjeksiyonla ya da ağrı kesici kremlerle sağlanabilen lokalanestezi kullanılır. Bu sebeple bebek genel anestezinin komplikasyonlarından korunmuş olur. Bu dönemde yara iyileşmesi hızlı olduğu için sünnet sonrası bakım daha kolaydır. Dolayısıyla enfeksiyon riski daha azdır" dedi.

Kanama riskinin yenidoğan sünnetinde çok daha düşük olduğunu ifade eden Topçu, "Yenidoğan sünnetinden sonra çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları daha az görülür. Sünnetli çocukların sünnetsizlere nazaran 8 ila 20 kat daha az idrar yolu enfeksiyonuna yakalandığı görülmüştür. Her yenidoğan bebeğe sünnet yapılmaz. Prematüryada düşük doğum ağırlıklı bebekler, sağlıklı bir yenidoğan kilosu olan 3 bin ile 3 bin 500 grama gelene kadar beklenir. Şayet bebek doğduğunda sistemil bir hastalığı varsa, genel sağlık durumu bozuk ve enfeksiyon tablosu varsa, penis anomalileri varsa, ailede hemofili öyküsü varsa, sarılıkla ilgili değerleri çok yüksek ve bunula ilgili tedavi gerektiriyorsa yenidoğan sünneti yapılmamalıdır" dedi.

Anneler ve babaların yenidoğan sünneti ile çifte mutluluk yaşadığını belirten Topçu, "Eğer bu dönemi kaçırdıysak sünnetin çok uygun bir yaş aralığında yapılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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