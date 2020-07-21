Emekliliğe dair 8 soru 8 cevap

Soru 1-62 yaşındayım. Emekli olmak istiyorum. 3600 ek gösterge yasası emekli olduktan sonra çıkarsa yararlanabiliyor muyum ?

Cevap 1- Emekli olan kişilerin ek gösterge artışından yararlanmaları 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4 hükmünde yer alan, 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmeler, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malullük ve vazife malullük aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır. " hükmü ile sağlanmaktadır.

Bu hüküm gereği Evet, ek gösterge artışı olduğunda, yani görev ünvanınızın ek göstergesi 3600 artışı kapsamına girerse yararlanılır. Yani, gündemde olan sadece hemşire, öğretmen, polis, idareci pozisyonunda olanlar, din görevlileri emeklileri ek göstergeler 2200 ve 3000 ek göstergeden 3600 ek göstergeye yükseltildiğinde emekli aylık tutarları da artış oranında yükselecektir.

Soru 2- 13 Eylül 2010 da engelli kadrosuyla memur oldum. Psikiyatri den yüzde 45 raporum var. Bende şuan ankilozan spondolit romatizma hastalığı başladı. Malülen emekli nasıl olabilirim. Raporum yüzde 60 olursa malülen emekli olabilir miyim. Yardımcı olursanız sevinirim Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap 2- 5510 a tabi engelli olarak işe girmiş memur olmaktasınız. 5510 hükümleri gereği göreve girmeden önce çalışma gücünün % 60 ını veya görevini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünün olması halinde malullükten dolayı emekli olamayanlar için en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

Bu kapsamda değilseniz, yani göreve girdikten sonra ortaya çıkan bir rahatsızlıksa, SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücünüzdeki kayıp oranının,

- % 50 ila % 59 arasında olduğu kararı verilirse en az 16 yıldan beri sigortalı olmanız ve 4320 gün,

- Şayet % 40 ila % 49 arasında olduğu kararı verilirse bu defa en az 18 yıldan beri sigortalı olmanız ve 4680 gün,

malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırsınız.

ANCAK, göreve girmeden önceki rahatsızlığınızdan ayrı olarak göreve girdikten sonra ortaya çıkan farklı bir rahatsızlık durumunuz varsa yine burada yetki SGK Sağlık Kurulunda olmaktadır. Şayet SGK Sağlık Kurulu çalışma gücünüzün en az % 60'ını veya görevinizi yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğinizi tespit ederse Malulen emekli olabilirsiniz. Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malül sayılır.

Soru 3- Merhaba, ben emekli sandığından emekliyim. Vefat eden eşim emekli sandığından emekli idi. Ben ve oğlum onun aylığını alıyoruz. Vefat eden babam bağkur emeklisi idi. Onun aylığından da alabilirmiyim ?

Cevap 3- Bağ-Kur emeklisinin vefatında kız yetimlerin aylık alma şartları, Evli olmayacak, işçi, esnaf, memur ve de yabancı bir ülkede çalışmayacak ve kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olma şartları bulunur. Buna göre sizin kendi çalışmalarınızdan dolayı bir aylık olduğu anlaşıldığından, babanızdan dolayı aylık alamayacağınızı belirtebiliriz.

Soru 4- Merhaba iyi çalışmalar. Benim birKaç sorum olacaktı. Bilgi verirseniz çok sevinirim. Ben 1984 doğumluyum 2005 Yılı Ocak Ayında ortaöğretim KPSS ile Atanıp memuriyete başladım. 2017 yılına kadar da görevime aralıksız olarak devam ettim. 2017 yılında doğuştan ve bedensel engelim için dağlık kurulu raporu aldım ve engelli öğretmen oldum. Halen de öğretmen olarak görev yapıyorum. Sormak istediğim ise

1) 5434 e mi Yoksa 5510 sayılı kanuna tabiyim?

2) emekli olmak istersem ne zaman olabilirim? Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

Cevap 4- 2005 yılı memurluk başlangıcı olduğundan 5434 e tabi olursunuz. 2017 yılında aldığınız doğuştan ve bedensel engelli raporunuz var ise bu raporunuz SGK Sağlık Kurulunca incelenmesi ve doğuştan ve bedensel rahatsızlığınızın da en az % 40 oranı olduğu şeklinde kararı verildiğinde, 15 yıl primi yatırılmış sürenizin olması kaydıyla istemeniz üzerine ve öğretmenlerin emeklilik takvimi kapsamında emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Soru 5- İyi günler;01.06.1972 doğumluyum. 22/09/1993 tarihinde devlet memuru olarak göreve başladım ve halen memur olarak çalışmaya devam etmekteyim. Meslek lisesinde staj yaparken 21/09/1987 tarihinde sigorta sicil numarası aldım ama adıma hiç sigorta pirimi yatırılmamış. 07/06/1990 -15/03/1991 tarihleri arasında da toplam 278 gün Bağkur pirimi ödedim. 28/05/1992 - 28/08/1993 tarihleri arasında da 15 aylık askerlik görevimi yerine getirdim. Bugüne kadar askerlik borçlanması da yapmadım.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda;

1- Bu bilgilerle memur olarak ne zaman emekli olabilirim?

2- Askerlik borçlanması yapsam emeklilik yaşımı düşürür mü? Emeklilik yaşımı düşürmek için kısa bir süre askerlik borçlanması mı yoksa tamamını mı borçlanmam gerekir?Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ediyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.Saygılarımla.

Cevap 5- Durumunuzu değerlendirmemiz:

1- Staj süresi memurlar için bir fayda sağlamaz, staj süresi hizmetten sayılmaz.

2- 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlamış olanların ister bu tarihten, ister 23/05/2002 tarihinden önce geçen askerlik sürelerini borçlandıklarında ve 23/05/2002 tarihindeki hizmet süresini de 3 yıl ve daha fazla olmasını sağladığında emeklilik yaşı olarak avantaj sağlarlar.

3- Askerlik süresinin tamamının borçlanılması zorunlu değildir, emeklilik yaş veya hizmet olarak avantaj sağlayacak kadar olan kısmını borçlanma yeterli olmaktadır.

4- Askerlik borçlanması hariç 54 yaş grubuna dahil olursunuz, askerliğin sadece 7 ayını borçlanırsanız yaş grubunuz 53 olur.

5- Değerlendirmelerimiz verdiğiniz tarihli bilgilere göredir. Tavsiyemiz borçlanma yapmak için SGK ya yapacağınız müracaatta yaş grubunuzdan avantaj sağlayacak kısmı kadar borçlanma yapmak istediğinizi bildirmeniz olacaktır.

Soru 6- Ben 2005 yılında sigorta girişi olup 2016 yılında memur olmuş 2023 yılında emekliliğe hak kazanacak 3. Derece engelli memurum, tabi olduğumuz 5510 sayılı yasada prim tutarlarına göre emekli maaşı alacağız ancak hizmet dökümünde memuriyet yılları primleri aldığım net ücretin bile altında görünmekte ve diğer 5510 sayılı kanuna tabi olan çalışanlarında aynı görünüyor. Bu durumda emekli maaşım olması gerekenden düşük olacak bunun nedeni ve çözümü nedir acaba? Teşekkürler...

Cevap 6- 5510 a tabi memurların Sosyal Güvenlik Kurumu kesintileri 5434 e tabi memurlardan farklıdır.

Kesintilerde;

Aylık, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı ve özel hizmet tazminatı, makam, görev, temsil tazminatı gibi unsurları esas alınır ve bu tutarlardan % 11 oranı kurum karşılığı olur, % 9 oranı kişi kesintisi olur, yine % 7,5 oranı gss prim tutarı olarak kurum karşılar, % 5 oranı gss prim tutarı olarak da kişiden kesilir. 5510 sayılı Kanun Madde 80 ve 81 hükmü prime esas kazançlarda hangi kalemlerin alınacağını ve oran kesinti tutarlarını belirlemiştir.

Aylık hesaplama yönü farklıdır. Yani SGK prim kesintileri prime esas kazançlardan kesilen tutarlardır ve SGK gelirleridir. Bu kesintiler esas alınarak aylık hesabı yapılmaz, prime esas kazançlar yani kesintilerde esas alınan matrah tutar aylık hesabı sisteminde esas alınır. Yani kesilen prim oranına karşılık gelen tutar ile prime esas kazanç matrah tutarının karıştırılmaması gerekir.

Bu bakımdan görevde alınan aylık tutarının yüksek olması, bağlanacak aylık tutarının da yüksek olmasını sağlayabilir.

Soru 7- 34 yıl 4 aydır devlet memurunun uzman doktorum, Goreve basladigimdan 25 yıl sonra 2009 temmuz da emekli oldum ikramiyemi aldım 1 yıl da emekli maaşı aldım .. Emekli olduktan 1 yıl sonra Eylül 2010 da aciktan atama ile yeniden devlet memuru oldum ...Döner sermayesi olan bir hastanede 9 yıl 9 ay daha çalıştıktan sonra 1 Haziran 2020 de yeniden emekli oldum.. Bana emekli ikramiye farki diye 4138 TL para gönderilmiş ...bu nedir? Ayrica daha sonra çalıştığım 9 yıl 9 ay süre için emekli ikramiyesi alacak miyim

Cevap 7- Memur emeklilerine ikramiye ödemesi esasları 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde bulunur. Bu hüküm gereği, emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden memurluğa girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında da, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık tam yıl hizmetlere emekli ikramiyesi ödenmektedir.

Emekli ikramiyesi ödemelerinde üst sınır yoktur, yani hizmet yılı ne kadar ise sadece tam yıllarına ödenir. 34 yıl 4 ay ise 34 tam yıla ödenir.

Daha önce tarafınıza 25 yıl hizmete ödenmişse, sonradan memur olunduğunda da 9 yıl görev yapılmışsa sadece 9 tam yıla karşılık emekli ikramiyesi ödenir.

Bu bağlamda değerlendirmemiz; Emekli aylığınız kesilmek suretiyle tekrardan devlet memuru olmuş iseniz size daha önce ödenen 25 yıl hizmet sürenizin dışında sonradan geçen sürenin tam yıllarına karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiğini, bu tutarın da bugün için sizin doktorluk mesleğiniz esas alınarak (1/4 +3600 ek gösterge uygulanarak) hesaplama yaptığımızda 46045 TL. olduğunu görmekteyiz.

Şayet belirttiğiniz gibi memur kadrosunda yani emeklilikten sonra tekrardan 5434 e tabi olarak görev yapmış iseniz tavsiyemiz SGK ya müracaat etmeniz ve ödenen tutarın kontrol edilmesini istemeniz olacaktır.

Soru 8 - 24 yil 8 ay imam olarak çalıştım hizmete başlama tarihi 14.03.1989 istifa ettiğim tarih 11.05.2015 bu sebepten dolayı 4 ay prim açığım var emekli olabilmem e ikramiyeni alabilmek için ne yapmam gerekiyor

Cevap 8- Memurların emeklilik şartları yaş + hizmet ile mümkün olur. Erkek memurların hizmetleri olarak da toplam 25 yıl olması gerekir. 25 yılı tamamlamayan memur emekli olamaz.

24 yıl 8 ay hizmet nasıl 25 yıla tamamlanır.

Bunun için;

1-Görevinizden ayrıldıktan sonra 6 ayı geçirmeden SGK ya müracaat edip isteğe bağlı iştirakçilik şartlarını taşımak suretiyle bu sistemden yararlanabilirsiniz. İsteğe bağlı iştirakçilik ile ilgili değerlendirmelerimiz sitemizde mevcut olup ziyaret edilebilir. Yani 4 ay isteğe bağlı iştirakçilik sağlayıp 25 yılı tamamladıktan sonra bu sistemden çıkabilirsiniz. İsteğe bağlı iştirakçilik süresine emekli ikramiyesi ödenmeyeceği için yaş grubunuzu tamamlayıp emekli olduğunuzda sadece 24 tam yıla ikramiye alabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

2- 25 yılı tamamlamak için eksik olan 4 aylık süreyi sigortalı çalışmak suretiyle tamamlayabilirsiniz. Yalnız sigortalı çalışmanız 3 yıl 6 ayı geçerse tamamıyla işçilik üzerinden emekliliğe tabi olursunuz. Bu durumda da, yani 4 ay sigortalı çalışıp 25 yılı tamamladıktan sonra yaş grubunuzu tamamlayıp emekli olduğunuzda yine sadece memurlukta geçen 24 tam yılınıza karşılık ikramiye alabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Bu iki açıklama doğrultusunda hareket etme tercihleriniz olabilir.

Soru - Merhabalar. Size bir sorum olacak. 1994 yılında 4c ile memur olarak işe başlayan bir memur,18 yıl çalıştıktan sonra istifa etti. Şu an 61 yaşında. 1,5 yıl askerlik de yaptı işe başlamadan. Şu an nasıl emekli olabilir acaba?

Cevap -61 yaşını dolduran memur 15 yıl hizmeti varsa emekli olur. Memurların emeklilik hakları arasında en az 15 yıl hizmet ve 61 yaşını doldurma halinde emekli aylığı bağlanma sistemi de bulunur. 5434 e tabi memurlar askerlik borçlanmalarını memurluk sırasında yapabilmektedirler. Sorunuzdaki durumla ilgili askerlik borçlanmasını fiili olarak aktif memur olmadığı için yapamaz. 18 yıl hizmet ve 61 yaşına girdiği tarih değil 61 yaşını doldurduğu tarihte emeklilik için SGK ya müracaat yapabilir. Değerlendirmemiz kişinin memurluktan ayrıldıktan sonra işçi, esnaf vb. gibi zorunlu bir çalışması bulunmamak kaydıyla yapılmıştır.