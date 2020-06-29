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Lastiği patlayan minibüs devrildi: 16 yaralı
Tokat'ta lastiği patlayan minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı.
|29 Haziran 2020 21:28
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Tokat'ta lastiği patlayan minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan Erbaa'ya seyir eden C.Ö. idaresindeki yolcu minibüsü Erbaa ilçesi Tepekışla köyü mevkiine geldiğinde aracın lastiği patladı. Kontrolden çıkan minibüs devrildi. Şoför ile 15 yolcunun yaralandığı kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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