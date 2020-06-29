Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Atatürk heykeline saldırı' açıklaması
|29 Haziran 2020 21:30
|Yazdır
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin başkenti Washington'da, Türk büyükelçilik konutu önündeki Atatürk heykeline yönelik saldırıya ilişkin, "Bu menfur eylemin failleri hakkında soruşturma başlatılması için Washington Büyükelçiliğimiz tarafından ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır" dedi.
Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Washington Büyükelçilik konutu önündeki Atatürk heykeline asılan bez pankartla ilgili yazlı açıklama yaptı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına ve Türk tarihine bu tür çirkin eylemlerle gölge düşürülemeyeceğini kaydeden Aksoy, açıklamasında şunları kaydetti:
"Dünya tarihindeki müstesna konumu tartışmasız olan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına ve şanlı tarihimize bu gibi çirkin eylemlerle gölge düşürülemeyeceği muhakkaktır. Bu menfur eylemin failleri hakkında soruşturma başlatılması için Washington Büyükelçiliğimiz tarafından ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır."
Washington'da perşembe günü Türk büyükelçilik konutu önündeki Atatürk heykeline yönelik saldırıda, heykelin üzerine İngilizce "Evet, insanlığa karşı işlenen suçlardan suçluyum" yazılı pankart asılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erdoğan talimat verdi! Bir ülkeye daha tıbbı yardım gönderilecek
29 Haziran 2020 23:18
|Arınç, 'FETÖ konusunda masum değiliz' sözlerine açıklık getirdi
29 Haziran 2020 22:35
|İçişleri Bakanı Soylu, İdlib için 10 briket ev bağışladı
29 Haziran 2020 22:29
|Giresun Valiliğinden kayıp kız çocuğuyla ilgili açıklama
29 Haziran 2020 20:35
|Erdoğan'dan LGBT hareketine destek verenlere sert tepki!
29 Haziran 2020 20:21
|4 gündür düşen vaka sayısı, bugün hafif yükseldi
29 Haziran 2020 20:04
|Independent: Fransa, Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor
29 Haziran 2020 19:42
|Erdoğan: Çoklu baro yönetiminde kararlıyız
29 Haziran 2020 18:49
|CHP'li Öztrak'tan kurultay açıklaması
29 Haziran 2020 17:31
|Cem Küçük'ten Selvi'ye: 5 kez kabine değişecek yazdın ama değişmedi
29 Haziran 2020 15:30